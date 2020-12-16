Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев 15 декабря подписал постановление «О мерах по совершенствованию деятельности в сфере обращения с бытовыми и строительными отходами в городе Ташкенте» (ПП-4925), сообщили «Газете.uz» в Министерстве юстиции.

Согласно документу, ГУП «Махсустранс» и ГУП «Чикиндиларни кайта юклаш ва утилизация килиш» системы Госкомэкологии передаются хокимияту Ташкента. При участии «Махсустранс» в сфере обращения с отходами будет организована работа на основе государственно-частного партнёрства.

Целевые показатели в сфере обращения с отходами в Ташкенте предусматривают:

повышение уровня переработки твёрдых бытовых отходов с сегодняшних 8% до 30%;

доведение до 100% доли частного сектора в области организации услуг по сбору и вывозу твёрдых бытовых отходов;

уменьшение на 75% дебиторской задолженности за услуги по сбору и вывозу твёрдых бытовых отходов, оказанные населению.

С 1 марта 2021 года в городе будет поэтапно внедрена система раздельного сбора твёрдых бытовых отходов:

на первом этапе (2021 год) — сбор отходов с разделением на категории «перерабатываемые» и «неперерабатываемые» на территории сходов граждан махаллей, перечень которых определяется хокимиятом Ташкента;

перечень которых определяется хокимиятом Ташкента; на втором этапе (2022 год) — сбор твёрдых бытовых отходов в индивидуальных жилых секторах всех территорий, обслуживаемых «Махсустранс», с разделением их на категории «перерабатываемые» и «неперерабатываемые»;

всех территорий, обслуживаемых «Махсустранс», с разделением их на категории «перерабатываемые» и «неперерабатываемые»; на третьем этапе (с 2023 года) — сбор отходов во всех районах с разделением на категории «перерабатываемые», «неперерабатываемые», «органические», «опасные бытовые отходы» и другие.

На первом этапе хокимият и «Махсустранс» должны будут обеспечить потребителей бесплатными цветными контейнерами и (или) перерабатываемыми пакетами для сбора отходов.

Будут также установлены пониженные тарифы на вывоз отходов с учётом отходов, отсортированных потребителями.