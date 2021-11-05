Жители Ташкента обращаются в медицинские учреждения из-за проблем с дыханием, вызванных пыльно-песчаной мглой в Ташкенте, сообщили «Газете.uz» в Республиканском научно-специализированном аллергологическом центре и в 1-й городской клинической больнице.

Как сообщили «Газете.uz» в 1-й горбольнице в 22:45, к ним обратились двое мужчин с жалобами на проблемы с дыханием из Юнусабадского и Шайхантахурского районов. По данным медсестры, у одного из пациентов был остаточный кашель после перенесённой простуды, который обострился из-за увеличения концентрации пыли в воздухе.

«Оказалось, что окна и двери в квартире мужчины остались открытыми, из-за чего скопилась пыль на кровати и другой мебели. Когда пациент лёг на кровать, он начал задыхаться», — рассказали в больнице.

В аллергоцентре рассказали, что примерно в 22:30 к ним обратилась за экстренной помощью пожилая женщина с астмой из Алмазарского района. По словам врача-аллерголога Мираббоса Нормуродова, женщина находилась дома, но пыль проникла в помещение, несмотря на закрытые окна, из-за чего она начала задыхаться.

Врач-аллерголог посоветовал лицам с аллергией и проблемами с дыханием не выходить из дома, закрыть окна и увлажнять помещения.

Пыльно-песчаная мгла, наблюдаемая в четверг в Ташкенте и других регионах, была спровоцирована ветром, который поднял сухие верхние слои почвы, сообщили ранее в Узгидромете. Количество пыли в воздухе в столице превысило норму в 5 раз. При этом температура воздуха опустилась ниже нуля.