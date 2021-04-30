На осушенном дне Аральского моря лесомелиорация входит в комплекс мер, направленных на оздоровление экологической обстановки. Аральское море начало высыхать со второй половины 60-х годов прошлого столетия, и сейчас площадь осушенного дна составляет около 6 млн га, из них на территории Узбекистана находится 3,2 млн га, остальные около 2,8 млн га — на территории Казахстана.

С осушенной части бывшего моря в воздух подымается более 150 млн тонн соли, пыли и песка. Существуют неоспоримые признаки изменения климатических условий (особенно бури и ветры с увеличивающейся частотой и силой). Соли и пыль, которые разносятся ветром, наносят ощутимый вред окружающей среде. На космических снимках видно, что «грязевые» шлейфы, заполненные пылью и солью Арала, проникают на 800−1000 км вглубь густонаселённых оазисов.

Если учесть, что атмосферная наполненная мелкими солёными частицами пыль может осаждаться и накапливаться в основном на влажных участках, то здесь не исключаются также и горы, где берут начало реки региона, воду которых мы пьём. Аральская соль и пыль, поднимаясь высоко в воздух, уносятся с облаками на большие расстояния и выпадают в виде солёных осадков, приводя сельскохозяйственные земли к дополнительному засолению и вызывая деградацию полей и пастбищ.

Всему живому в Приаралье наносится огромный ущерб, который через несколько лет может достичь катастрофических размеров. Происходит постепенное опустынивание региона, где произошла деградация земель на площади около 2 млн га (в мире ежегодно деградация охватывает около 12 млн га бывших сельхозземель).

В первую очередь, увеличение площади осушенного дна за счёт солёного Большого Арала отрицательно сказалось на урожайности сельскохозяйственных культур, экономике Узбекистана, на здоровье местного населения и в целом на генофонде местного населения, а генофонд населения — это наше достояние, которое мы должны очень тщательно беречь.

В апреле 2010 года зону Приаралья посетил 8-й генеральный секретарь ООН Пан Ги Мун, в июне 2017 года — действующий глава этой организации Антониу Гутерриш. Оба они после увиденного отмечали, что Аральская проблема — это проблема не только народа Узбекистана, а общепланетарная проблема, и всем народам мира надо подключиться к её решению, пока она не перешла на другие континенты.

Ярким примером негативного влияния осушенного дна на прилегающие территории может служить песчано-солевая буря, которая произошла 27 мая 2018 года, когда города Узбекистана и соседних стран были покрыты солёной пылью, а часть растений на сельскохозяйственных полях погибла. Такие бури встречаются ежегодно и наносят непоправимый ущерб всему живому в Приаралье.

Опустынивание обычно предстаёт как деградация земельных, водных, растительных и других природных ресурсов в условиях демографического и экологического стресса. В зоне Арала опустынивание выражается в изменении состава растительного покрова и видового состава животных, со снижением их биологической продуктивности, ухудшении водного режима, развитии разрушительных эрозионных и дефляционных (процесс выдувания и развеивания ветром частиц рыхлых горных пород, приводящий к возникновению пыльных бурь — ред.) процессов.

Здесь были утрачены качество водных и земельных ресурсов, нарушены состав и устойчивость экосистем и снижена экологическая ценность окружающей среды, её продукционные свойства и возможности самовоспроизводства; резко возросла токсичность среды, в связи с чем утрачена медико-гигиеническая стабильность среды обитания людей.

Успехи Узбекистана в посадке лесов на осушенном дне

Проблема Арала существует уже около 50 лет, и решение её проходило очень медленно. Проводятся разные научные исследования, совещания, конференции, прорабатываются локальные проекты. Всё это, конечно, важно и необходимо, но, к сожалению, работ, которые бы коренным образом изменили экологическую ситуацию в регионе, не проводилось, за исключением проекта Германского общества по техническому сотрудничеству, в рамках которого на осушенном дне Арала были созданы лесные насаждения на площади 27 тысяч га.

Эффективность лесных насаждений очевидна. Президент Шавкат Мирзиёев 20 января 2017 года, выступая на расширенном заседании актива Каракалпакстана, поставил задачу расширить работы по созданию лесных насаждений на осушенном дне.

Лесонасаждения на осушенном дне Арала. Фото представлено автором.

24 августа 2018 года состоялось заседание Совета глав государств — учредителей Международного фонда спасения Арала в городе Туркменбаши Туркменистана, где с докладом выступил Шавкат Мирзиёев. Он отметил, что вопросы закрепления подвижных песков и уменьшения выноса ядовитых аэрозолей с высохшего дна Арала должны оставаться в центре внимания. В этих целях было предложено создать Региональный центр по выращиванию саженцев пустынных и кормовых растений, который может стать уникальной научно-образовательной базой по подготовке востребованных специалистов лесного хозяйства (ими лесхозы страны укомплектованы лишь на 50%).

Мой научный стаж работы на осушенном дне Аральского моря составляет 40 лет, и о технологиях, используемых при создании лесных насаждений и возможностях лесомелиоративного освоения осушенного дна с применением инновационных технологий я рассказал президенту Шавкату Мирзиёеву. Тогда было принято решение разработать государственную программу по коренному преобразованию Приаралья посредством проведения широкомасштабных лесомелиоративных работ на осушенном дне. Она была разработана, принята, и её реализация началась 16 декабря 2018 года.

Некоторые скептики высказывались о том, что провести работы в таком большом объёме невозможно. Но люди, вдохновляемые данной идеей и поддержкой со стороны президента, руководствуясь научными разработками Научно-исследовательского института лесного хозяйства (НИИЛХ), были уверены в правильности решения. Основными исполнителями программы начиная с 2018 года, были Министерство по чрезвычайным ситуациям и Государственный комитет по лесному хозяйству, которыми за три года создано более 1,5 млн га лесных насаждений.

Лесомелиоративные работы, проведённые в 2018—2021 годах (тыс. га) на осушенном дне Аральского моря в рамках государственной программы силами МЧС и Госкомлеса



2018−2019

2019−2020

2020−2021

Создано лесных насаждений, тыс. га

461

706

354

— посевом семян, в том числе:

400

663

341

— аэросев семян

300

497

300

— механизированный посев семян

100

166

41

Посадка сеянцев

61

40

13

Создание пастбищ посевом семян

Не проводилось

3

3

Нарезка песконакопительных борозд

1250

130

-

Заготовлено семян, тыс. тонн

1,5

2,8

1,5

Дополнение (посев семян + посадка сеянцев), тыс. га

-

-

104



Результат проведённых работ (мониторинг 20 февраля и 21 июня 2020 года) Песконакопительные борозды



Приживаемость саксаула, %





60−70





20−60



Приживаемость сеянцев соляноколосника и тамарикса, %

30−65

20−55



Механический посев



Количество всходов саксаула, шт./га





400−1500





500−2600



Аэросев Количество всходов саксаула на слабо и среднезасоленных землях, шт./га Количество всходов соляноколосника на засоленных землях, шт./га



1270−1650

22000−26000



1700−2000

55000−70000

Пастбища



Количество всходов кормовых растений, млн. шт./га





-





0,25−0,5





Примечание: работы по созданию лесных насаждений на осушенном дне будут продолжены и в последующие годы.

Фото представлено автором.

Люди, далёкие от реалий, вместо лесопосадок на осушенном дне начали предлагать дать воду в таком количестве, чтобы море восстановилось в прежних берегах, но для выполнения этого условия надо было бы отказаться от орошаемого земледелия, что практически невозможно сделать. На вопрос, где взять воду, возникала давно забытая идея о переброске части стока сибирских рек.

Я придерживаюсь другой точки зрения и считаю, что для обуздания сложившейся экологической ситуации необходимо было переориентировать проведение лесомелиоративных работ на осушенном дне Аральского моря, положив в их основу научно-обоснованный подход, плановость, очерёдность, открытость и расчётно-технологический расчёт на проведение всех видов работ применительно к разным типам донных отложений.

Необходимо было срочно применить весь комплекс мероприятий, направленных на снижение экологической напряжённости, — именно эти основные моменты положены в основу разработанной государственной программы.

Пора объединить усилия Узбекистана и Казахстана по озеленению осушенного дна

Документом, который бы отражал реальную картину, складывающуюся на осушенном дне с учётом временного периода, могла бы стать единая система лесомелиоративного освоения осушенного дна Аральского моря, включая Узбекистан и Казахстан. Ни одно из государств самостоятельно не сможет в полной мере решить экологическую проблему Аральского моря. Осушенное дно так расположено, что к нам постоянно дуют северные ветры, т. е. с Казахстана. Поэтому на протяжении более 30 лет я призываю казахстанских лесоводов и учёных вместе взяться за решение Аральской проблемы. Но воплощение её идёт очень медленно.

В единой системе, касающейся Узбекистана и Казахстана, должны быть отражены такие важные показатели, как засолённость почвогрунта в корнеобитаемом слое, его подверженность дефляционным процессам, тип донных отложений, уровень залегания грунтовых вод и степень их минерализации, степень проективного покрытия травянистой и древесно-кустарниковой растительностью.

Указанные критерии позволили бы установить очерёдность проведения лесомелиоративных работ на осушенном дне, подобрать необходимую технологию и ассортимент пустынных растений, а по расчётно-технологическим картам рассчитать нужные затраты в денежном выражении. Эта система должна выражаться в виде многих карт и одной обобщающей, с очень подробным описанием применительно к условиям месторасположения и возможного местопроизрастания древесной растительности на территории двух государств.

Было бы правильным, если бы эту работу проводили учёные Узбекистана и Казахстана одновременно с двух сторон осушенного дна, т. е. с узбекской и казахской. Эта работа под силу только в рамках регионального международного проекта с единой общей методикой проведения работ.

В разработке системы должны быть задействованы институты разного профиля, что позволит получить достоверный материал, который каждые пять лет надо будет сравнивать в динамике развития процессов. В зависимости от лесорастительных условий важным является проектирование создания лесных насаждений применительно их целевому назначению.

В государственной программе нами пересмотрены методы создания лесных насаждений, которые использовались только по массивному принципу. Кроме того, раньше не полностью учитывались почвенные условия, а в настоящее время мы базируемся на новых прогрессивных методах, разработанных учёными. В частности, это принципы локального, очагового, пастбищезащитного, мелиоративно-кормового лесоразведения; используются также разные приёмы закрепления подвижных песков. Как показала практика, это намного дешевле и результативнее.

Фото представлено автором.

Предлагаемая нашим казахским коллегам единая система создания лесных насаждений позволит установить первоочерёдность проведения лесомелиоративных работ по годам и их стоимость в зависимости от подверженности дефляционным процессам тех или иных типов донных отложений.

Настало время дать чёткие ответы на вопросы: сколько необходимо времени, чтобы облесить наиболее дефляционно-уязвимые площади всего осушенного дна и свести к минимуму кризисную ситуацию в наших странах, и какие при этом нужны материальные затраты по годам выполнения работ. Полагаю, что ответы на эти вопросы будут даны в разработанной единой системе лесомелиоративного освоения осушенного дна отдельно по Узбекистану и Казахстану.

Зная сумму необходимых затрат, можно будет смело привлекать инвесторов на долговременной основе для проработки региональных проектов. В июне прошлого года для ознакомления с работами, проведёнными на осушенном дне Аральского моря, приезжала представительная казахстанская делегация из Туркестанской области, в марте этого года — центральное телевидение Казахстана. Интерес к этой работе есть, и его надо развивать.

Вторым важным документом для решения Аральской проблемы могла бы стать межнациональная программа борьбы с экологическими кризисными ситуациями, и при её разработке в основу решения кризисных ситуаций будут положены основные аспекты лесомелиоративной науки. Только общими усилиями мы смогли бы обуздать экологическую трагедию, обрушившуюся на наши народы. Данная программа стала бы обязательным документом к исполнению правительствами центральноазиатских государств.

Кроме распространённых методов создания лесных насаждений, таких как посев семян и посадка сеянцев, нами широко используется метод ускоренного заращивания осушенного дна путем содействия естественному семенному возобновлению.

В тех местах, где раньше «гуляли» ветры, а в летние месяцы невозможно было открыть глаза из-за песчано-солевой пыли, сейчас появляются облагороженные земли со своим биоценозом. В межполосных пространствах появилась травянистая растительность.

С плато Устюрт в эти насаждения спускаются сайгаки, которые здесь находят корм. Из живности появились зайцы, большое количество фазанов, лисицы, корсаки, а в тех местах, где поблизости имеются глубинные колодцы, обитают дикие кабаны. Появилось много птиц, и рано утром можно любоваться их разноголосым пением. Естественно, при такой живности промышляют здесь и волки.

Когда в места произрастания новых лесных насаждений приезжают местные жители, которые помнят эти места, когда здесь ещё было море, они не могут поверить своим глазам, что это дело рук человеческих и, в первую очередь, наших лесоводов, которые, базируясь на научных разработках НИИЛХ, создали такое зелёное пространство. На территориях этих насаждений полностью прекратились дефляционные процессы.

Я считаю, что настало время двум государствам — Узбекистану и Казахстану — совместно взяться за решение Аральской проблемы. В Узбекистане научными работами на осушенном дне занимается НИИЛХ, а в Казахстане — Научно-исследовательский институт лесного хозяйства и лесомелиорации. Это две родственные научные организации, которые прорабатывают научные проекты и издают рекомендации для своих производственных организаций. Эти работы проводятся уже более 35 лет. Было бы целесообразно объединить усилия учёных этих научных подразделений и разработать единые комплексные научные рекомендации, которыми могли бы пользоваться лесхозы двух государств.

Леса Приаралья противодействуют климатическим изменениям

Леса противостоят парниковому эффекту. В этом плане лесные насаждения, созданные на осушенном дне Аральского моря, бесценны. Они являются биологическим фактором, способным возвратить население Приаралья к здоровой жизни, решить проблему обеспечения животных кормами, а также свести к минимуму возникновение дефляционных процессов, что положительно сказывается на чистоте воздуха, уменьшении углекислоты и увеличении кислорода.

Наши исследования показали, что 1 гектар саксаула и 1 гектар черкеза в возрасте четырёх лет поглощают в год соответственно 1158,2 кг и 1547,8 кг углекислого газа и при этом выделяют 835,4 кг и 1116,4 кг кислорода. Проведение широкомасштабных облесительных работ в рамках государственной программы под руководством МЧС и Госкомлеса позволит приблизиться к снижению остроты проблемы глобального потепления. Это будет существенный вклад Узбекистана в решение задач и выполнение обязательств, изложенных в Парижском соглашении по климату.

Всем нам необходимо помнить, что в лесных делах на осушенном дне Аральского моря и на деградированных землях не может быть равнодушных, так как народу нашему вечно жить на этой земле.

Это наша земля, наша Родина, и мы в ответе перед будущими поколениями за её экологическую судьбу. Смягчить последствия высыхания Аральского моря можно лишь благодаря активной консолидации международных усилий.

Зиновий Новицкий — доктор сельскохозяйственный наук, академик, является руководителем проекта Научно-исследовательского института Государственного комитета по лесному хозяйству.

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