Генеральный директор Центра гидрометеорологической службы Узбекистана (Узгидромет) Шерзод Хабибуллаев в интервью Daryo рассказал о причинах загрязнения воздуха в Ташкенте.

В некоторые дни декабря сайт о качестве воздуха в мире IQAir показывал, что воздух в столице Узбекистана «вредный»: концентрация PM2,5 (взвешенных твёрдых микрочастиц размером от 0,001 до 2,5 микрометра) 14 декабря составляла 108,8 мкг/м3 (суточная рекомендация согласно ВОЗ — 15 мкг/м3, годовая — 5 мкг/м3).

Показатели индекса качества воздуха (AQI) за последний месяц.Показатели индекса качества воздуха (AQI) за последний месяц.

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Показатели индекса качества воздуха (AQI) по РM 2,5.Показатели индекса качества воздуха (AQI) по РM 2,5.

Датчик измерения воздуха, установленный в посольстве США в Юнусабадском районе Ташкента, 22 декабря показывал, что концентрация PM2,5 составляет 335 мкг/м3.

По словам главы Узгидромета, в середине декабря, когда выпал снег и похолодало, системы отопления, помимо газа, работали на мазуте и угле, что серьёзно повлияло на качество воздуха в столице.

«Загрязнение воздуха можно разделить на две группы — естественные и техногенные. Естественные факторы — это засуха и мало осадков… Техногенные — это расположение производственных организаций рядом с городом, рост строительства, создание малых цементных цехов, заводов внутри города, рост количества автомобилей и т. д… На днях [показатель] был „очень красным“. Например, когда в Ташкенте выпал снег, системы отопления, помимо газа, работали на мазуте, что серьёзно отразилось на воздухе. В некоторых местах также использовали уголь для поддержания системы отопления», — объяснил он.

На рост уровня загрязнения также повлияло ограничение работы и закрытие части газовых заправок, из-за чего резко выросло потребление бензина Аи-80, что также является техногенным фактором, отметил Шерзод Хабибуллаев

«Наши датчики качества воздуха были „красными“ (красный означает вредный воздух). Такая ситуация наблюдалась последние 10 дней. В субботу на прошлой неделе датчик начал меняться на зелёный. То есть техногенные воздействия оказывают большее влияние на загрязнение воздуха», — сказал он.

Глава Узгидромета отметил, что около 50% загрязнения воздуха в столице приходится на внутренние факторы, тогда как остальные — на внешние. «Например, в последний раз большой поток пыли пришёл из Джизакской области через пустынные регионы Навоийской области. Иногда [загрязнённые] потоки приходят из Казахстана», — отметил он.

Советник министра экологии, охраны окружающей среды и изменения климата Расул Кушербаев в интервью, также вышедшем на днях, заявил, что качество воздуха в Ташкенте продолжит ухудшаться, и людям, возможно, придётся массово уезжать из города через 5 лет.

Впервые о планах прекратить производство бензина Аи-80 сообщалось в июне 2020 года, после визита главы «Узбекнефтегаза» Мехриддина Абдуллаева на Бухарский НПЗ. Тогда пресс-служба компании сообщала, что благодаря проекту модернизации и реконструкции завода здесь будет производиться высокооктановый бензин марок Аи-91, Аи-93 и Аи-95, а выпуск бензина Аи-80 будет прекращен.

С 2022 года «Узбекнефтегаз» планировал поэтапно отказаться от производства бензина Аи-80, однако эта марка топлива остаётся самой продаваемой в Узбекистане.