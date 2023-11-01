Компания «Узбекистон темир йўллари» сообщила о повышении с 1 ноября билетов на поезда внутри Узбекистана.

Билеты на высокоскоростные электропоезда Afrosiyob повышаются в среднем на 60%. Например, если билет из Ташкента в Навои в сентябре-октябре стоил 146 тысяч сумов, то теперь — 236 тысяч сумов.

Новые цены на Afrosiyob:

Ташкент — Бухара — Ташкент

VIP — 530 000 сумов

Бизнес — 385 000 сумов

Эконом — 280 000 сумов

Ташкент — Карши — Ташкент

VIP — 455 000 сумов

Бизнес — 325 000 сумов

Эконом — 235 000 сумов

Ташкент — Самарканд — Ташкент

VIP — 330 000 сумов

Бизнес — 230 000 сумов

Эконом — 170 000 сумов

Тарифная часть стоимости билетов (себестоимость состоит из нескольких частей: топливо, тарифная часть, услуги и другие) на пассажирские поезда других местных маршрутов (поезда «Шарк», «Насаф» и другие) повысилась на 44%. Например, если стоимость проезда на поезде «Шарк» из Ташкента в Навои составляла 104 тысяч сумов, то теперь — 132,2 тысячи сумов, то есть итоговая цена повысилась на 27%.

Подорожание билетов оказалось ниже, чем сообщалось в начале октября. Тогда планировалось с 20 октября повысить тарифную часть на 50%, а цены на Afrosiyob — на 100%.

Отметим, что «Узбекстон темир йуллари» вошла в список госкомпаний с наибольшими убытками в 2022 году. Перевозчик завершил прошлый год с убытками в 1,17 трлн сумов, хотя в 2021 году была прибыль в 51,9 млрд сумов.

Компания сообщала, что в последний раз повышала цены в 2018—2019 годах.