Компания «Узбекистон темир йўллари» сообщила о повышении с 20 октября билетов на поезда внутри Узбекистана.

Тарифная часть билетов на все поезда повышается на 50%, а полная стоимость билетов на высокоскоростной поезд Afrosiyob — на 100%.

В компании выразили надежду на «правильное понимание реформ, реализуемых в железнодорожной сфере», и отметили, что цены на билеты до этого повышались в 2018 году, на Afrosiyob — в 2019 году, при этом с 2019 года минимальная зарплата в стране выросла в 2,4 раза, повысились тарифы на электроэнергию и топливо, значительно выросли логистические и транспортные расходы.

Кроме того, отметили в компании, обновляется парк пассажирских вагонов, закупаются новые поезда и реконструируются вокзалы.

В компании также сообщили, что с 20 октября вводятся новые коэффициенты к действующим тарифным ставкам на внутригосударственные грузовые железнодорожные перевозки.

Это связывается с ростом расходов компании на топливо и электроэнергию, земельного налога, налога на имущество и фонда оплаты труда.

Отметим, что «Узбекстон темир йуллари» вошла в список госкомпаний с наибольшими убытками в 2022 году. Перевозчик завершил прошлый год с убытками в 1,17 трлн сумов, хотя в 2021 году была прибыль в 51,9 млрд сумов.

Напомним, с 1 октября в Узбекистане повысились тарифы на электроэнергию и газ для юридических лиц.