Абдулла Абдисаламович Азизов назначен директором Агентства по развитию фармацевтической отрасли при Министерстве здравоохранения Узбекистана, сообщает газета «Новый Узбекистан».

До этого с января 2022 года он занимал должность заместителя председателя правления по цифровизации Алмалыкского горно-металлургического комбината.

Абдулла Азизов (1981 года рождения) окончил Нагойский Университет в Японии, Университет мировой экономики и дипломатии, получил степень магистра по направлению «Финансы и международный бизнес» Орхусского университета в Дании, окончил Орхусский технический колледж в Дании по специальности «IТ-программирование». Более 10 лет жил и работал в Дании, пока по приглашению руководства страны не вернулся в Узбекистан.

С сентября 2019 года по июль 2020 года занимал пост заместителя председателя Государственного налогового комитета, а затем в 2020—2022 годы работал заместителем министра здравоохранения.

С начала 2023 года Фармагентство возглавлял Улугбек Эгамов, который сменил на этом посту Сардора Кариева, проходящего обвиняемым по делу о сиропе «Док-1 Макс».