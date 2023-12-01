Ташкентский городской суд по уголовным делам 1 декабря принял решение приостановить на месяц рассмотрение уголовного дела о сиропе «Док-1 Макс», после приёма которого (и аналогичных сиропов) скончались минимум 65 детей в Узбекистане. Об этом сообщила пресс-служба Верховного суда.

Следственный орган предъявил обвинения ещё нескольким лицам, связанным с этим делом, заявили в Верховном суде. По этой и другим причинам суд принял решение направить уголовное дело в следственные органы, чтобы выполнить дополнительные процессуальные действия, дополнить обвинения и привлечь других лиц в качестве обвиняемых.

Решение принято на основе статей 416 (действия суда при выявлении оснований для привлечения подсудимого к уголовной ответственности по новому обвинению) и 417 (действия суда при установлении обстоятельств, указывающих на совершение преступления лицом, не привлечённым к уголовной ответственности) Уголовно-процессуального кодекса.

Напомним, Ташкентский городской суд по уголовным делам 11 августа начал рассматривать уголовное дело, связанное со смертью минимум 65 детей от приёма лекарств индийской фармацевтической компании Marion Biotech, включая сироп от кашля «Док-1 Макс». Подсудимым проходит 21 человек (16 мужчин и 5 женщин), в том числе бывший директор Агентства по развитию фармацевтической отрасли Сардор Кариев и директор Quramax Medikal Рагневдра Пратар.