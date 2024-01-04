В Узбекистане планируется ограничить цену на бензин Аи-80 на всех автозаправочных станциях. Это предусмотрено проектом постановления правительства, сообщили «Газете.uz» в Министерстве энергетики.

Предельная цена на топливо этой марки может быть установлена в размере 8000 сумов. Сейчас на UNG Petro («дочка» Узбекнефтегаза) после отмены льготы по акцизу Аи-80 продаётся по 6800 сумов (до этого — 6050 сумов), а на частных заправках цена доходит до 8800 сумов.

В Минэнерго заявили, что проект по ограничению цен поддержан правительством и должен быть принят в ближайшие дни.

Ожидается, что при цене бензина Аи-92 в 9500 сумов потребители будут поэтапно переходить на более качественный бензин. Чтобы снизить себестоимость высокооктанового бензина, планируется увеличить его производство и импорт.

Кроме того, намечено развивать конкуренцию и привлечь такие крупные компании, как «Татнефть», «Лукойл», «Газпромнефть», а также Saneg, у которых есть сырьё и мощности по переработке, к строительству более 80 новых заправочных комплексов вдоль магистральных трасс по всему Узбекистану. Из них, как ожидается, Saneg построит 59 АЗС, остальные компании — 27. По этому направлению принято отдельное правительственное решение.

Планируется, что появление крупных компаний позволит повысить качество продукции и вытеснить с рынка АЗС, которые смешивают бензин разных марок.

Ранее потолок цен был установлен для газовых заправок, которым запрещено продавать газ по цене выше 3250 сумов.

Как мы сообщали, в прошлом году госбюджет недополучил 100 млн долларов поступлений из-за временной отмены акциза на бензин Аи-80, однако население Узбекистана почти не получило выгоды от этой льготы. В Минэнерго подтвердили, что главными выгодоприобретателями стали предприниматели.