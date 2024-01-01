31 декабря завершилось действие нулевой ставки акцизного налога на импортный и местный бензин Аи-80 и его его розничную продажу. Ставка была обнулена в связи с ограничением работы газовых заправок и роста спроса на бензин с 13 декабря 2022 года сначала до 1 марта 2023 года, затем — до конца прошлого года.

С отменой ставки литр самого дешёвого бензина на АЗС государственной UNG Petro («дочка» «Узбекнефтегаза») подешевел с 6800 до 5700 сумов. Позже цена повысилась до 6050 сумов. На частных автозаправках цена была выше.

С 1 января на заправках UNG Petro литр Аи-80 вновь стоит 6800 сумов, на частных АЗС цена доходит до 8800 сумов.

Цены на бензин других марок пока не менялись.