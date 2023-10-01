С 1 октября стоимость кубометра газа на некоторых автомобильных газонаполнительных компрессорных станциях Узбекистана повысилась до 3100−3250 сумов. Об этом сообщают пользователи соцсетей. Информацию «Газете.uz» подтвердил учредитель одной из газовых заправок в Ферганской долине.

Подорожание произошло на фоне повышения с 1 октября тарифов на газ и электричество для бизнеса, бюджетных организаций и других юридических лиц — с 660 сумов до 1500 сумов (в 2,3 раза), для газовых заправок — с 1000 до 1500 сумов (в 1,5 раза). Тариф на электричество вырос с 450 до 900 сумов (в 2 раза).

До повышения тарифов газ на АГНКС продавался в среднем по 2700—2800 сумов — на 16% дешевле.

Пользователи интернета также сообщают о повышении цен на проезд в такси и автобусах в регионах. «Газете.uz» известно об увеличении тарифа на проезд в автобусах в Ургенче сразу в два раза — с 1000 до 2000 сумов.

Источник: NAVIGATOR / X Соцсети

Для предотвращения резкого роста цен на АГНКС правительство установило предельную цену в 3250 сумов. При «необоснованном» повышение лимитированной розничной цены газовые заправки не будут получать газ, отмечается в правительственном документе.

Учредитель одной из газовых заправок сообщил «Газете.uz», что руководителей АГНКС вызывали в прокуратуру и предупреждали о недопустимости повышения цен выше 3250 сумов.

Министр энергетики Журабек Мирзамахмудов отмечал, что газовые заправки смогут обеспечить возвратность своих инвестиций, даже если цены ограничат до 3250 сумов после повышения тарифов.

Один из предпринимателей сообщил «Газете.uz», что после увеличения тарифов его прибыль упадёт с 440 до 110 сумов за кубометров. На фоне снижения маржи многие АГНКС могут закрыться, из-за чего увеличится спрос на бензин, предположил он.