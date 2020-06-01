В Узбекистане планируется отказаться от производство бензина марка Аи-80. Об этом стало известно в ходе визита председателя правления «Узбекнефтегаза» Мехриддина Абдуллаева на Бухарский нефтеперерабатывающий завод.

Как сообщила пресс-служба компании «Узбекнефтегаз», благодаря проекту модернизации и реконструкции завода здесь будет производиться высокооктановый бензин марок Аи-91, Аи-93 и Аи-95. Выпуск бензина Аи-80 будет прекращен. Кроме того, будет осуществлен полный переход на выпуск дизельного топлива стандарта Евро-5.

В конце марта сообщалось, что на базе Бухарского нефтеперерабатывающего завода впервые в Узбекистане начат выпуск дизельного топлива стандартов Евро-4 и Евро-5. Производство было запущено 30 марта в рамках трехэтапной модернизации завода в 2019—2025 годах стоимостью 553 млн долларов.

Как уточнил «Газете.uz» руководитель пресс-службы компании Сиявуш Хашимов, завершение очередного этапа модернизации, который позволит отказаться от выпуска бензина Аи-80, ожидается в конце года или в начале 2021 года.

Кроме того, прекращение производства Аи-80 планируется и на Ферганском НПЗ.