С 2022 года «Узбекнефтегаз» планируется поэтапно отказаться от производства бензина марки Аи-80. Об этом на пресс-конференции в Агентстве информации и массовых коммуникаций 16 ноября сообщил директор одного из департаментов компании Хушнуджон Махмуджонов, передает корреспондент «Газеты.uz».

По его словам, эта мера предусмотрена стратегией компании. «У „Узбекнефтегаза“ есть своя стратегия, политика. Это — поэтапный отказ от [выпуска] бензина Аи-80 со следующего года, и производство более качественной продукции», — сказал он.

Отметим, что 15 ноября председатель правления «Узбекнефтегаза» Мехриддин Абдуллаев провёл совещание, где было поручено увеличить суточное производство Аи-80 на Бухарском нефтеперерабатывающем заводе до 3000 тонн, а также обеспечить бесперебойную поставку нефтепродуктов в осенне-зимний период, особенно Аи-80, исходя из потребительского спроса.

Хушнуджон Махмуджонов добавил, что «Узбекнефтегаз» продаёт бензин Аи-80 в розницу по 6790—6800 сумов.

Впервые о планах прекратить производство бензина Аи-80 сообщалось в июне 2020 года, после визита главы «Узбекнефтегаза» Мехриддина Абдуллаева на Бухарский НПЗ. Тогда пресс-служба компании сообщала, что благодаря проекту модернизации и реконструкции завода здесь будет производиться высокооктановый бензин марок Аи-91, Аи-93 и Аи-95, а выпуск бензина Аи-80 будет прекращен. Кроме того, будет осуществлен полный переход на выпуск дизельного топлива стандарта Евро-5.

Руководитель пресс-службы компании Сиявуш Хашимов уточнял «Газете.uz», что завершение очередного этапа модернизации, который позволит отказаться от выпуска бензина Аи-80, ожидается в конце 2020 или в начале 2021 года.

Ранее мы писали, что на этой же пресс-конференции замглавы Антимонопольного комитета Фаррух Карабаев перечислил причины повышения цен на бензин и рассказал, какие меры принимаются для стабилизации цен.