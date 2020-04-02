На базе Бухарского нефтеперерабатывающего завода впервые в Узбекистане начат выпуск дизельного топлива стандартов Евро-4 и Евро-5, сообщила пресс-служба компании «Узбекнефтегаз».

Производство запущено 30 марта в рамках трехэтапной модернизации завода в 2019—2025 годах стоимостью 553 млн долларов.

До этого качество нефтепродуктов (бензин и дизельное топливо), производимых на заводе, соответствовало требованиям Евро-2.





Для приведения качества топлива в соответствие с мировыми стандартами требовалась замена катализатора установки гидроочистки газойля на катализаторную систему HR 1246. Это оборудование позволяет перейти на производство дизтоплива Евро-5.

Из-за приостановки авиасообщения специалисты французской Axens не смогли принять участие в замене катализатора, поэтому новую каталитическую систему на реакторе сотрудникам завода и компании «Узбекнефтегаз» пришлось устанавливать по схеме Axens в режиме онлайн.

Согласно лабораторным анализам, количество соединений серы в полученном дизельном топливе составляет 3 ppm, что соответствует классу Евро-5 (не более 10 ppm). Новое устройство способно производить до 100 тысяч тонн ДТ Евро-5 в год по существующей технологической схеме.

Бухарский НПЗ, основанный в 1997 году, впервые обновляется технологически. Модернизацию проводит южнокорейская компания SK Engineering. После завершения работ завод сможет ежегодно перерабатывать 2,5 миллиона тонн нефти и газового конденсата, за счет чего будет налажено производство 1,2 миллиона тонн бензина Евро-5, 200 тысяч тонн авиакеросина, 750 тысяч тонн дизельного топлива и 30 тысяч тонн мазута.

С 3 апреля компания «Узбекнефтегаз» снижает стоимость импортного дизельного топлива с 7300 до 7000 сумов. Предыдущее снижение цены было 1 марта и составило 200 сумов.