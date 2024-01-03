Верховный суд Израиля 1 января отменил ключевой закон из пакета о судебной реформе, продвигаемой правительством премьер-министра Биньямина Нетаньяху и вызвавшей массовые протесты в стране, сообщает The Times of Israel.
Суд рассматривал закон в полном составе: из 15 судей за его отмену проголосовали восемь, семь высказались против.
Речь идёт о законе, который ограничил право Верховного суда отменять решения, принятые правительством, премьером или отдельными министрами, если они противоречили «принципу разумности», то есть выходили за рамки допустимого или были необоснованными. Парламент Израиля (Кнессет) принял закон в июле 2023 года.
Нетаньяху и его соратники утверждали, что этот принцип давал суду слишком широкие возможности для вмешательства в политические решения, которые должны быть прерогативой только правительства, пишет издание.
В заявлении суда говорится, что если бы закон вступил в силу, он бы нанёс «тяжёлый и беспрецедентный ущерб базовым характеристикам Государства Израиль как демократического государства».
- Ограничение «принципа разумности» могло смягчить напряжённость между Кнессетом, правительством и Верховным судом, отмечает The Jerusalem Post, поскольку оно привело бы к тому, что суд не обсуждал бы решения, принятые выборными должностными лицами. Однако, с другой стороны, закон исключал возможность Верхновного суда обсуждать любое решение, принятое премьером или любым другим избранным государственным должностным лицом.
- Протесты и забастовки против судебной реформы Нетаньяху продолжались в Израиле много месяцев в 2023 году. Критики утверждали, что реформа подорвёт систему сдержек и противовесов в стране. «Газета.uz» подробно писала о протестах в Израиле и их причинах здесь (1, 2, 3).