Верховный суд Израиля 1 января отменил ключевой закон из пакета о судебной реформе, продвигаемой правительством премьер-министра Биньямина Нетаньяху и вызвавшей массовые протесты в стране, сообщает The Times of Israel.

Суд рассматривал закон в полном составе: из 15 судей за его отмену проголосовали восемь, семь высказались против.

Речь идёт о законе, который ограничил право Верховного суда отменять решения, принятые правительством, премьером или отдельными министрами, если они противоречили «принципу разумности», то есть выходили за рамки допустимого или были необоснованными. Парламент Израиля (Кнессет) принял закон в июле 2023 года.

Нетаньяху и его соратники утверждали, что этот принцип давал суду слишком широкие возможности для вмешательства в политические решения, которые должны быть прерогативой только правительства, пишет издание.

В заявлении суда говорится, что если бы закон вступил в силу, он бы нанёс «тяжёлый и беспрецедентный ущерб базовым характеристикам Государства Израиль как демократического государства».