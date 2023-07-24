Парламент Израиля 24 июля одобрил во втором и третьем чтениях первый законопроект в рамках судебной реформы, вызвавшей массовые протесты в стране, сообщает The Times of Israel.

На голосование был вынесен проект закона об отмене принципа «разумности» — права Верховного суда пересматривать обоснованность решений правительства. Это одно из самых спорных изменений судебного законодательства. По мнению критиков, судебная реформа приведёт к подрыву демократии и верховенства закона в стране.

Большинством в 64 голоса правящая коалиция проголосовала за документ. Депутаты оппозиции бойкотировали голосование в знак протеста.

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Обсуждение законопроекта продолжалось почти 30 часов. Все 140 возражений оппозиции были отклонены, пишет издание.

Министр юстиции Израиля Ярив Левин после голосования заявил, что парламентарии сделали «первый шаг в историческом процессе исправления судебной системы и восстановления полномочий, которые на протяжении многих лет были отняты у правительства и Кнессета».

Акции протеста против реформы судебной системы, продвигаемой правительством под руководством премьер-министра Биньямина Нетаньяху, проходят в Израиле с января каждую неделю. В марте Нетаньяху откладывал проект реформы под давлением общественности.

Многотысячные демонстрации проходили в городах Израиля и во время голосования в парламенте. Организаторы протестных акций заявили, что продолжат давление на правительство и пообещали «бороться до самого конца».