В Израиле по всей стране с утра 18 июля проходят крупные протесты против судебной реформы, сообщает The Times of Israel.

Тысячи человек в рамках «Дня сопротивления» перекрыли дороги в десятках городов, в нескольких произошли потасовки демонстрантов с полицией.

В Тель-Авиве протестующие приспустили флаг Израиля у штаб-квартиры армии обороны страны, а группа военных резервистов заблокировала вход в здание. В последние месяцы военные не раз предупреждали, что прекратят добровольную службу, если власти примут судебную реформу. По их словам, они не смогут служить в «недемократическом Израиле».

Участники протестов также заблокировали входы в Тель-Авивскую фондовую биржу и железнодорожные вокзалы.

К вечеру вторника, по данным полиции, было арестовано по меньшей мере 24 протестующих за нарушение общественного порядка.

Акции протеста против реформы судебной системы проходят в Израиле с января каждую неделю. В марте премьер-министр страны Биньямин Нетаньяху уже приостанавливал проект реформы на фоне массовых демонстраций и забастовок.

Ожидается, что законопроект о судебной реформе будет рассмотрен принят Кнессетом — израильским парламентом — уже в ближайшее воскресенье.

По сообщениям израильских СМИ, Нетаньяху рассматривает возможность внесения изменений в законопроект, чтобы смягчить реформу.

В чём суть судебной реформы

Биньямин Нетаньяху объявил о планах провести судебную реформу в январе этого года после победы на выборах. Её основная цель — ослабить полномочия Верховного суда. В частности, реформой планируется:

лишить Верховный суд полномочий проверять законность Основных законов Израиля, которые действуют как конституция страны, а также дать парламенту право отменять решения Верховного суда большинством голосов;

изменить порядок избрания судей Верховного суда, предоставив правительству решающий голос при их назначении.

Критики реформы утверждают, что судебная реформа приведёт к подрыву демократии и верховенства закона в стране.