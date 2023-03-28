Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху приостановил проекты реформы судебной системы на фоне массовых протестов и забастовок, сообщает BBC News.

«Стремясь предотвратить раскол нации, я решил отложить второе и третье чтение [законопроекта], чтобы достичь широкого консенсуса», — заявил он в телеобращении 27 марта.

Протесты против реформы судов в Израиле, продвигаемой правительством, продолжались почти три месяца. Волнения усилились на прошлой неделе в преддверии ожидаемого голосования по законопроекту в парламенте.

26 марта Нетаньяху уволил министра обороны Йова Галанта, который открыто выступил с критикой судебной реформы. После увольнения Галанта на улицы Израиля по всей страны вышли десятки тысяч людей, для разгона которых полицейские использовали водометы.

В знак протеста против реформы в стране также была объявлена забастовка, к которой присоединились медики, работники транспорта, госслужащие, банкиры и работники частных компаний. На фоне забастовки прекратили работу крупнейший аэропорт Израиля Бен-Гурион и основные порты.

После выступления Нетаньяху федерация профсоюзов «Гистадрут» и локальные советы заявили о прекращении всеобщей забастовки.

В чем суть судебной реформы

Биньямин Нетаньяху объявил о планах провести судебную реформу в январе этого года после победы на выборах. Ее основная цель — ослабить полномочия Верховного суда. В частности, реформой планировалось:

лишить Верховный суд полномочий проверять законность Основных законов Израиля, которые действуют как конституция страны, а также дать парламенту право отменять решения Верховного суда большинством голосов;

изменить порядок избрания судей Верховного суда, предоставив правительству решающий голос при их назначении.

Что говорят критики реформы

Критики реформы утверждают, что судебная реформа приведёт к подрыву демократии и верховенства закона в стране.

«Верховный суд Израиля играет огромную роль сдержек и противовесов, поскольку в стране нет официальной конституции или второй законодательной палаты», — отмечает The Guardian.

Критики указывают, что Нетаньяху, проходящий как обвиняемый по делу о коррупции, пытается провести реформу, чтобы защитить себя от уголовного преследования и сохранить пост премьера.

Что дальше

Зарубежные и израильские СМИ пишут, что решение Нетаньяху даёт ему время. «Но это не решит проблему. Демонстранты боролись за то, чтобы этот законопроект был отменён, а не отложен», — подчёркивает BBC.

При этом правительство Нетаньяху сдаваться не планирует и хочет довести реформу до конца. «Нам нужно быть умнее. Мы примем закон позже», цитирует Times of Israel министра юстиции Ярива Левина.