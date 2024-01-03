Содержание мелкодисперсных частиц РМ2,5 (размером от 0,001 до 2,5 микрометра) в воздухе Ташкента на 8:00 3 января составило 67,5 мкг/м3, что превышает рекомендации Всемирной организации здравоохранения в 18,7 раза (5 мкг/м3). Об этом сообщает Узгидромет со ссылкой на данные автоматических станций мониторинга атмосферного воздуха.

В 4:00 этот показатель в районе Узгидромета (Юнусабадский район) составлял 87,5 мкг/м3. Данные с других станций на сайте мониторинга качества воздуха на момент написания новости были недоступны.

Данные станции мониторинга на территории Узгидромета.

В 20:00 2 января показатель РМ2,5 составлял 38,7 мкг/м3, или в 7,7 раза выше рекомендаций ВОЗ, в 8:00 того же дня — 45,9 мкг/м3 (в 9,1 раза).

Содержание частиц РМ10 в 8:00 среды составило 112,2 мкг/м3, что не превысило предельно допустимой концентрации по СанПиН 0293−11 (500 мкг/м3).

Содержание оксида углерода СО (выбросы автотранспорта и промышленных предприятий) составило 1,9 мг/м3, что также не превысило ПДК по СанПиН 0293−11 (5 мг/м3), говорится в сообщении.

На сайте IQAir на 8:00 столица Узбекистана занимала 17-е место в мире по загрязнению воздуха, уровень воздуха — «вредный для уязвимых групп».