В последнее время в сфере образования часто говорят о 4К.Официально сообщается, что «новое поколение учебников» для начальной школы основано на «модели 4К». Заявляется, что на методе 4К основана и новая «критериальная» система оценивания. 4К включили и в содержание курсов повышения квалификации учителей. Что из себя представляет эта модель (или метод) и как она внедряется в отечественной педагогике — пробует разобраться колумнист «Газеты.uz» Комил Джалилов.

4К, навыки XXI века, мягкие навыки — «перевёрнутая Вавилонская башня»?

Согласно данным Википедии, термин «4К» (в оригинале: «4C» — Communication, Collaboration, Critical Thinking and Creativity — коммуникация, коллаборация, критическое мышление и креативность) был впервые введён в начале 2000-х годов в США некоммерческой организацией Partnership for 21st Century Skills — P21 (ныне — часть организации Battelle for Kids) для обозначения навыков, которые организация выделила как одни из ключевых элементов обучения в XXI веке. Согласно P21, «учащиеся должны овладеть новыми навыками — навыками XXI века, которые необходимы в учёбе после школы, на работе и в современном обществе, и США могут обеспечить учащихся релевантным образованием, только если интегрируют навыки XXI века в содержание основных предметов».

Как отмечает Крис Деде из Гарвардского университета, P21 — не первая и не единственная организация, которая пыталась разработать концептуальные рамки навыков XXI века. По его мнению, XXI век отличается от XX века тем, что продвинутые информационные и коммуникационные технологии забирают у человека часть работы — рутинную когнитивную и ручную работу, то, что запрограммированные компьютеры могут делать. Всё больше людей задействованы в сферах, требующих экспертного мышления и сложной коммуникации — то, что компьютеры не способны делать. Отсюда и необходимость в развитии у учащихся навыков XXI века. Однако, говорит исследователь, многие реформы в сфере образования провалились из-за того, что разговоры о навыках XXI века напоминают «перевёрнутую Вавилонскую башню» — все используют одинаковые слова, но говорят о разных вещах.

Действительно, многие исследователи, организации и системы образования разработали свою концепцию «навыков XXI века». Сравнивая эти концепции, можно заметить, что состав, определение и название этих навыков меняется от документа к документу.

В «Глобальных рамках передаваемых навыков» («Global Framework on Transferable Skills») Детский фонд ООН (ЮНИСЕФ) обращает внимание на острую необходимость расширения, переосмысления и трансформации образования и образовательных систем с тем, чтобы они могли обеспечить детей качественным образованием, включающим навыки, которые необходимы им для успеха в школе, на работе и в жизни. В документе отмечается, что «передаваемые навыки» (или «мягкие навыки», «навыки XXI века», «жизненные навыки») являются центральными и служат основой для овладения другими навыками. К «передаваемым навыкам» относятся когнитивные навыки (умение решать проблемы, принимать обоснованные решения, планировать, ставить цели), социальные навыки (коммуникация, коллаборация, решение конфликтов, умение договариваться) и эмоциональные навыки (понимание своих и чужих эмоций, эмпатия, умение справляться со стрессом).

В документе «Будущее образования и навыков: Образование 2030» («The Future of Education and Skills: Education 2020») Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР — OECD) говорится: целью образования является не только подготовка учащихся к трудовой деятельности, но и развитие в них навыков, необходимых для активных и ответственных граждан, имеющих свою позицию. Организация предлагает три категории навыков — «трансформирующие навыки», которые необходимы для того, чтобы учащиеся могли менять общество к лучшему: умение создавать новые ценности (креативное мышление, гибкость, любознательность, открытость), умение разрешать противоречия и дилеммы (системное мышление, решение проблем) и умение брать ответственность.

Группа исследователей Комитета по определению глубокого обучения и навыков XXI века Национального исследовательского совета США предлагает следующие категории навыков, которые способствуют глубокому обучению (deep learning) и которые могут быть использованы в различных контекстах и сферах обучения: когнитивные навыки (критическое мышление, информационная грамотность, умение мыслить логически и приводить аргументы, креативность, инновация), межличностные навыки (коммуникация, коллаборация, ответственность, умение решать конфликты, лидерство) и внутриличностные навыки (интеллектуальная открытость, совесть, позитивная самооценка).

Министерство образования Сингапура — страны, лидирующей в международных исследованиях PIRLS и PISA, определяет следующие навыки, которые позволят учащимся «преуспевать в школе и за её пределами, в жизни, учёбе и работе в быстро меняющемся, высокоцифровом и взаимосвязанном мире»: критическое, адаптивное и изобретательное мышление; коммуникация, коллаборация и информационные навыки; гражданская, глобальная и межкультурная грамотность. Эти навыки названы «развивающимися навыками XXI века».

В Финляндии, о внедрении опыта которой много говорилось в прошлом году, Национальная учебная программа определяет следующие «опорные» навыки (transversal skills), которые должны быть развиты в рамках любой учебной дисциплины: мышление и умение учиться; культурная компетентность, взаимодействие и самовыражение; забота о себе и управление повседневной жизнью; мульти-грамотность; ИКТ-компетентность; компетентность в трудовой жизни и предпринимательство; участие, вовлеченность и построение устойчивого будущего.

В проекте Национальной учебной программы Узбекистана, созданной совместно с ЮНИСЕФ и другими донорами, также были выделены «опорные» компетенции: критическое мышление, творческое мышление, коммуникативные навыки, работа с информацией, саморазвитие и активная гражданская позиция.

Бывший директор Республиканского центра образования при Министерстве дошкольного и школьного образования Шухрат Сатторов говорил, что «нам нужно поколение молодых людей с передовым мышлением, решительные, целеустремлённые, умеющие принимать самостоятельные решения, решать проблемы… Целью Национальной учебной программыявляется развитие основных компетенций, необходимых учащемуся для достижения успеха в XXI веке».

Как мы видим, есть понимание, что школа должна не только давать академические знания, но и развивать такие навыки, которые помогут учащемуся найти своё место в современном мире, вносить свой вклад в развитие общества. Название и состав этих навыков могут различаться от документа к документу. Что касается «4К», то это не какая-то новая методика или модель, а «модное», «брендовое» название некоторых из этих навыков.

Так что же такое 4К?

Чтобы иметь представление, как развивать тот или иной навык у учащегося, необходимо разобрать этот навык, понять его состав. К примеру, чтобы научить подмастерье печь хлеб, пекарь должен понимать, из каких составных навыков — «под-навыков» (subskills) — состоит этот навык. Попробуем разобраться в составе каждого из навыков, входящих в «4К».

Критическое мышление. Термин «критическое мышление» было впервые использовано американским философом, психологом и педагогом Джоном Дьюи. В книге «Как мы думаем», изданной в 1910 году, он пишет: мышление — это восполнение пробелов в опыте, соединение изолированных фактов. Но мы можем делать это в спешке — «размышляя некритически», позволяя нашим эмоциям восполнять пробелы и с готовностью принимая любое предположение, которое кажется правдоподобны. Или же мы можем попытаться найти связующий эти факты принцип и тестировать — подтверждать, опровергать или же модифицировать — этот принцип. Согласно Дьюи, второе и есть критическое мышление.

Хотя термин был введён Дьюи, исследователи отмечают, что само понятие уходит корнями в глубь веков, к знаменитому «Сократовскому методу» с поиском ответов на проблему. Исследователи также отмечают, что критическое мышление — это не просто получение и хранение информации или размышление о чем-то или даже размышления о том, чему верить, а чему — нет.

Анализируя различные определения критического мышления, Стефан Винсент-Ланкрен из Центра педагогических исследований и инноваций OECD приводит следующие ключевые характеристики критического мышления: умение рассматривать проблему с различных точек зрения и готовность бросить вызов предположениям и общепринятым способам мышления, прежде чем прийти к определённой позиции.

По его мнению, критическое мышление состоит из следующих когнитивных процессов:

исследование (понимание контекста и рамок проблемы, определение предположений по проблеме и их рассмотрение с сомнением, проверка точности фактов и интерпретаций, анализ пробелов в знаниях),

воображение (выявление, анализ и сравнение различных перспектив и альтернативных мнений),

действие (объяснение сильных и слабых сторон продукта, решения, мнения),

размышление (размышление над выбранным решением / мнением относительно других альтернатив).

Важные составляющие критического мышления — умение оценивать качество и достоверность материала, давать оценку различным мнениям — входят в понятие «читательская грамотность» исследования PISA.

Креативность. Авторы международного исследования PISA, которое оценивает в том числе и креативное мышление, предлагают следующее определение: «умение генерировать, оценивать и совершенствовать идеи, которые могут привести к оригинальным и эффективным решениям, прогрессу в знаниях и впечатляющему выражению воображения». Они обращают внимание на следующие основные критерии креативности: новизна (оригинальность) и полезность (эффективность) предложенной идеи, решения или продукта.

Специалист по креативности и инновациям в образовании Кен Робинсон также утверждает, что креативность — это оригинальные идеи, которые имеют ценность. Идеи, которые совершенно непрактичны, не могут считаться креативными. Поэтому, умение давать оценку идеям или решениям — неотъемлемая сторона креативности. Другие исследователи также приводят две метрики креативности: новизна и полезность (возможность использования).

Анализируя исследования по креативному мышлению, Биргили отмечает, что навык включает в себя следующие процессы:

синтез (мышление по аналогиям, умение составлять оригинальное новое из частей, умение предлагать новые и аутентичные решения проблемы);

артикуляция (расширение знаний, умение строить необычные связи);

воображение (умение видеть связи, гибкость воображения).

Коммуникация и коллаборация. Коммуникация — обмен информацией для достижения желаемой цели — включает в себя несколько аспектов: речевая компетенция (умение выражать мысли устно или письменно), прагматическая компетенция (умение правильно использовать систему коммуникации) и социальная компетенция (умение вести себя согласно принятым в социуме нормам). Коллаборацию же можно определить как участие в общих усилиях для достижения общей цели, предполагающее обмен мнениями и совместное использование ресурсов. Важные аспекты коллаборации — взаимное уважение, доверие и ответственность. Некоторые авторы называют коммуникацию и коллаборацию «двумя сторонами одной и той же монеты».

Как же научить этим 4К?

Хотя такие термины, как «4К», «навыки XXI века», «мягкие навыки» стали особенно часто звучать в последнее время, исследователи отмечают, что методика развития этих навыков основана на педагогической теории конструктивизма и её разновидности — социального конструктивизма, зародившегося в XX веке на основе работ таких учёных, как Джон Дьюи, Жан Пиаже, Лев Выготский, Джером Брунер и другие. Рассмотрим основные положения этих теорий.

Знание не передаётся в готовом виде от знающего (учителя) к незнающему (ученику), а конструируется (создаётся) учениками в процессе обучения. Задача учителя — создать необходимые условия, чтобы это произошло, фасилитировать, оказывать поддержку.

(создаётся) учениками в процессе обучения. Задача учителя — создать необходимые условия, чтобы это произошло, фасилитировать, оказывать поддержку. Обучение — это социальный процесс. Лучше всего процесс конструирования знаний происходит через общение и совместную работу.

процесс. Лучше всего процесс конструирования знаний происходит через общение и совместную работу. Обучение — это интерактивный процесс, предполагающий постоянное осмысление и переосмысление новых знаний, а также рефлексию. Процесс конструирования новых знаний основывается на ментальных картах («схемах») учащегося. («Схемы» — это совокупность знаний, опыта, убеждений, которое имеется на данный момент у человека). В процессе обучения постоянно происходит изменение (ассимиляция и аккомодация) новых знаний и имеющихся «схем». Чтобы процесс обучения был успешным, необходимо опираться на «схемы» учащихся — на то, что они знают, о чем имеют представление.

процесс, предполагающий постоянное осмысление и переосмысление новых знаний, а также рефлексию. Процесс конструирования новых знаний основывается на («схемах») учащегося. («Схемы» — это совокупность знаний, опыта, убеждений, которое имеется на данный момент у человека). В процессе обучения постоянно происходит изменение (ассимиляция и аккомодация) новых знаний и имеющихся «схем». Чтобы процесс обучения был успешным, необходимо опираться на «схемы» учащихся — на то, что они знают, о чем имеют представление. Задания, которые выполняют учащиеся, должны быть в пределах зоны ближайшего развития. Зона ближайшего развития — это то, что учащийся ещё не может делать самостоятельно, но в силах делать с поддержкой со стороны более знающего (ровесника, учителя).

Конструктивистский подход к обучению способствует развитию когнитивных навыков высокого уровня, как, например, критическое мышление, а также метакогнитивных стратегий (умение учиться и рефлексировать над процессом обучения).

Существуют разные методики и подходы, позволяющие развивать «мягкие навыки». Одна из них — модель 5Е, названная так по первым буквам названия каждого из пяти этапов обучения:

вовлечение (engagement) — оценка «ментальных карт» или «схем» — знаний и возможных заблуждений учащихся по изучаемой теме / проблеме. Этот этап может происходить, например, в виде мозгового штурма или заполнения таблицы ЗХУ («знаю — хочу знать — узнал»);

исследование (exploration) — учащиеся изучают проблему, ставят вопросы и ищут на них ответы, выдвигают и тестируют гипотезы. Обычно это происходит в группах. Учитель выступает в роли фасилитатора или консультанта;

объяснение (explanation) — учащиеся пытаются найти объяснения явлениям, которые они изучили на предыдущем этапе. После этого учитель разъясняет моменты, которые остались непонятными и заблуждения, если таковые были;

развитие (elaboration) — учащиеся применяют изученное явление в новых ситуациях, разрабатывают новые модели, продукты или эксперименты на основе этого явления;

оценивание (evaluation) — учитель проверяет, насколько учащиеся освоил материал. Для этого могут использоваться как традиционные методы оценки (тесты, эссе, курсовые работы), так и нетрадиционные (например, портфолио, групповые работы, дневники наблюдений), а также самооценка и взаимооценка.

Другие примеры конструктивистского подхода к обучению — обучение, основанное на проблеме (problem-based learning) и обучение, основанное на исследовании (inquiry-based learning). Учащимся даётся реалистичная проблема, для решения которой им приходится как активировать и переосмыслить имеющиеся знания, так и получить и применить новые. Учащиеся ищут и анализируют информацию, необходимую для решения проблемы и делают выводы. Для развития когнитивных навыков высокого уровня, на которых основаны критическое и креативное мышление, рекомендуется подбирать открытые проблемы, то есть проблемы, где могут быть разные решения.

К примеру, на сайте ресурсов для учителей Академии наук Австралии предлагается такой урок по математике для начального класса. Учащимся дают три набора головы, три набора туловища и набора ног для работа и предлагают найти, сколько уникальных роботов можно собрать с помощью этих наборов. Для решения задачи, учащиеся сортируют и классифицируют роботов по частям тела и видят, что для каждой головы робота есть три туловища, а для каждого туловища — три пары ног. Далее, основываясь на опыте учащихся, учитель знакомит их с понятием массива.

Модель урока, предлагаемая Стефаном Винсент-Ланкреном для развития критического и креативного мышления также очень схожа с описанным выше подходом: учитель предлагает проблему, учащиеся находят и осваивают знания, придумывают несколько решений данной проблемы, разрабатывают и тестируют одно из этих решений и размышляют над своим опытом.

Как видим, все эти методы отходят от традиционного «объяснение нового материала — закрепление — оценка»: объяснения даются после того, как учащиеся исследовали явление и сделали для себя выводы. В отличие от традиционного подхода к обучению, где задача учителя видится в основном в передаче знаний и где он больше работает с классом фронтально, конструктивистский подход предполагает, что большую часть времени активны учащиеся: они заняты поиском, исследованием, разработкой или экспериментированием и как правило, делают это коллективно.

Рассмотрим некоторые примеры использования конструктивистского подхода в учебниках.





Страницы учебника математики для 4-го класса Канадского отделения издательства Пирсон (Pearson).

В одной из линеек учебника математики издательства Пирсон, изданной для Канады, используется следующий подход: учащиеся в парах решают проблему, на основе этого опыта вводится новая тема, далее предлагаются упражнения на закрепление темы. Например, в теме, посвящённом числам до 10 тысяч, до объяснения новой темы учащимся предлагают нарисовать разные способы отображения числа 4526, сравнить и обсудить свои картинки. Поиск решения проблемы активизирует критическое и креативное мышление, а обсуждение в группах или парах помогает развивать коммуникацию и коллаборацию.





Схожий подход мы можем увидеть в одном из Сингапурских учебников по математике: учащиеся в парах должны решить проблему (помочь участникам конкурса разделить ручки по двум и трём сумкам), далее на основе этого опыта вводится и закрепляется понятие фактора.





Страницы учебника по естествознанию для 2-го класса издательства McGraw-Hill.

В линейке учебников по естествознанию издательства McGraw-Hill перед каждой новой темой учащимся предлагается вопрос для обсуждения и далее небольшое задание или эксперимент. Например, во 2-м классе, прежде чем приступать к изучению жизненного цикла животных, учащиеся обсуждают: чем детёныши животных отличаются от родителей. Далее, они рисуют диаграмму Венна, чтобы сравнить схожие и отличительные черты взрослых и детей. Такая активизация имеющихся знаний («схем») позволяет сделать изучение нового материала более эффективным.





Страницы учебника по естествознанию для 2-го класса издательства Оксфорд.

В линейке учебников по естествознанию издательства Оксфорд внутри каждой темы предлагаются вопросы, обсуждение которых служит основой для введения следующей «порции» знаний (педагогический принцип bitesize). Например, в теме «Откуда идёт свет?» обсуждение вопроса «Почему пытаться читать в свете молнии — не очень хорошая идея?» служит основой для понимания различных источников света.





Страницы учебника родного языка для 3-го класса издательства Кембридж.

В линейке учебников родного языка для начальной школы мы видим интеграцию речевых навыков: умения понимать письменные и устные тексты, создавать тексты, общаться. Языковой материал (грамматика, лексика, фонетика) вводится в зависимости от речевой ситуации. Например, в одной из тем для 3-го класса учащиеся планируют вечеринку и на основе этой ситуации учатся понимать инструкции, различать глаголы, обозначающие команду и писать пригласительные. (Вообще, стоит отметить, что во многих странах нет отдельных предметов «родной язык» и «чтение»: навыки понимания текста (читательская грамотность) являются частью умения пользоваться языком и соответственно, развиваются на уроках родного языка.)

В целом, анализируя зарубежные школьные учебники, основанные на теории конструктивизма, можно выделить те черты, которые направлены на развитие «мягких» или «жизненных» навыков, включая 4К:

предваряющие новый материал задания или вопросы, ставящие перед учащимися аутентичную и интересную проблему, активирующие знания и опыт учащихся по изучаемой теме, побуждающие интерес к обучению, стимулирующие критическое и креативное мышление;

задания и вопросы, направленные на применение изучаемого явления в реальных, новых для учащегося ситуациях, требующие сопоставления изученного материала и собственного опыта;

«порционная» подача материала внутри темы, облегчающая усвоение новых знаний;

задания, проекты, эксперименты, выполняемые в парах или группах, требующие от учащихся объединения усилий и общение ради достижения общей цели;

конкретизация целей обучения — что ожидается от учащихся к концу каждого урока (темы), чтобы учащиеся могли проверить себя, сделать рефлексию.

А как у нас?

Мы часто слышим, что «учебники нового поколения» для начальной школы, внедрённые в этом учебном году, «основаны на модели 4К». Выше мы рассмотрели, что «4К» — это аббревиатура для обозначения некоторых из «мягких навыков», и методика развития этих навыках опирается на теории конструктивизма, предполагающего интерактивность обучения. Об этом говорила и заместитель директора Республиканского научно-методического центра развития образования Юлия Рысюкова в недавнем интервью проекту Alter Ego:

«Существуют три парадигмы обучения: пассивное обучение, активное и интерактивное. Пассивное обучение — это… когда учитель задавал задания ученику, он (ученик) это осваивал и репродуктивно, например, пересказывая тот или иной текст, озвучивал учителю. Учитель за это ставил оценку. Учитель — основной источник знаний. Это было самое настоящее репродуктивное обучение, где ученик ничего нового не получал, просто дуплицировал то, что получил от учителя. Есть активное обучение, когда учитель задаёт что-то ученику… поразмыслить, написать эссе, дать какое-то своё видение. Это — активное обучение: тут ученик уже использует свой опыт, своё мировоззрение, какие-то свои индивидуальные особенности и выдаёт ему свой результат. И есть интерактивное обучение, когда учитель ставит какую-ту задачу, она может быть проблемная, и говорит: „Ученики, сейчас вы в группе обсуждаете вот это задание, коллективно вы должны на него ответить и после этого вы коллективно презентуете свой ответ мне“. Вот здесь уже начинается интерактивное обучение, когда от учителя идёт посыл, ученики между собой обмениваются знаниями и автоматически становятся субъектами… Наша методика позволяет ученикам из объекта получения знаний перейти в состояние субъекта, то есть своё знание выработать и передать. Опять-таки, это — модель 4К, где школьники учатся коммуницировать, работают в коллаборации, проявляют своё критическое мышление и продуктивно работают».

Насколько описанная здесь интерактивная — конструктивистская — модель обучения отражена в учебниках?





Страницы учебника по естествознанию для 3-го класса издательства Novda Edutainment.

Просматривая темы из серии учебников «Естествознание», можно заметить, что большинство уроков строятся по принципу «информация — вопросы или задания на репродукцию полученной информации», как в примере выше. Заданий, предполагающих поиск новых знаний, обмен знаниями, конструирование новых знаний на основе имеющихся и совместное решение аутентичных проблем на основе этих знаний мы почти не видим.





Страницы учебника родного языка для 4-го класса издательства Novda Edutainment.

Многие уроки (темы) в учебниках родного языка построены по схожему принципу: «грамматическое правило — упражнения на закрепление и применение правила». Однако применение считается когнитивным навыком низкого уровня по таксономии Блума, а для развития критического и креативного мышления необходимо задействовать когнитивные навыки высокого уровня.





Страницы учебника математики для 2-го класса издательства Novda Edutainment.

Уроки в учебниках математики также состоят в основном из примеров и задач, направленных на закрепление изучаемых правил математики. Сравнивая образцы тем в этих учебниках с образцами тем в канадских и сингапурских учебниках, приведённых выше, можно заметить, что здесь отсутствует этап активизации имеющихся знаний и опыта учащихся и построения новых знаний на их основе — то, что делает процесс обучения интерактивным. Хотя некоторые иконки указывают, что задание нужно выполнить в паре (например, упражнение 7 в приведённых выше страницах), это сложно назвать примером коллаборации и коммуникации, так как коллаборация и коммуникация предполагают «столкновение» разных точек зрения и подходов для решения общей проблемы, а данное здесь задание имеет единственно верное решение и его с тем же успехом можно выполнить в одиночку.

В приведённых выше структурах уроков я не вижу то, что, как сказала Юлия Рысюкова, делает обучение интерактивным и развивает 4К: постановка задачи или проблемы, совместное решение проблемы, обмен знаниями, выработка своих знаний. Подавляющее большинство заданий направлено именно на репродуктивное обучение: воспроизведение знаний в тех или иных ситуациях (примерах).

Можно сколько угодно утверждать, что методика и учебники способствуют развитию навыков 4К, но без продуманного, научно обоснованного методического подхода невозможно добиться развития этих самых навыков. Также немаловажно чётко знать, какие навыки и в какой последовательности мы развиваем в рамках того или иного учебного предмета, а для этого должна быть учебная программа. Ведь учебник — это всего лишь один из инструментов, помогающих достижению целей, заложенных в учебной программе. Однако учебная программа, на основе которых написаны новые учебники начальной школы, до сих пор не обнародована.

