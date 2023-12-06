Организация экономического сотрудничества и развития (OECD) обнародовала результаты международного исследования по оценке образовательных достижений учащихся (PISA), проведённого в 2022 году. В исследовании участвовали более 690 тысяч 15-летних школьников из 81 стран и территорий. Некоторые страны, как, например, Узбекистан, Камбоджа, Сальвадор, Ямайка, Монголия и Палестина, участвовали впервые.

Основным фокусом исследования в 2022 году была математическая грамотность. Кроме того, в исследование были включены тесты по читательской грамотности и естественно-научной грамотности. Средний балл стран-участниц составил: 472 — по математической грамотности, 476 — по читательской грамотности и 485 — по естественно-научной грамотности.

Рейтинг стран

Сингапурские школьники показали лучшие результаты по всем направлениям: 575 баллов по математической грамотности, 543 — по читательской грамотности и 561 — по естественно-научной грамотности. В целом, в исследовании лидируют школьники из Юго-Восточной Азии и регионов Китая. Эстония и Канада также вошли в топ-10 по всем направлениям.

10 стран с лучшими результатами:



Математическая грамотность Читательская грамотность Естественно-научная грамотность 1 Сингапур Сингапур Сингапур 2 Макао (Китай) Ирландия Япония 3 Тайбэй (Китай) Япония Макао (Китай) 4 Гонконг (Китай) Корея Тайбэй (Китай) 5 Япония Тайпей (Китай) Корея 6 Корея Эстония Эстония 7 Эстония Макао (Китай) Гонконг (Китай) 8 Швейцария Канада Канада 9 Канада США Финляндия 10 Нидерланды Новая Зеландия Австралия

Баллы выше среднего удалось набрать: по математической грамотности — школьникам в 23 странах, по читательской грамотности — школьникам в 20 странах и по естественно-научной грамотности — школьникам в 24 странах.

10 стран с худшими результатами:



Математическая грамотность Читательская грамотность Естественно-научная грамотность 72 Узбекистан Северная Македония Сальвадор 73 Иордания Албания Гватемала 74 Панама Доминиканская республика Палестина 75 Косово Палестина Парагвай 76 Филиппины Филиппины Марокко 77 Гватемала Косово Доминиканская республика 78 Сальвадор Иордания Косово 79 Доминиканская республика Марокко Филиппины 80 Парагвай Узбекистан Узбекистан 81 Камбоджа Камбоджа Камбоджа

Из других постсоветских стран, участвовавших в исследовании, лидируют Латвия, Литва и Украина (в связи с полномасштабным вторжением России были задействованы только 18 из 27 регионов). В целом, постсоветские страны показали следующие результаты (место, балл):

Математическая грамотность Читательская грамотность Естественно-научная грамотность 21. Латвия (483 балла) 27. Латвия (475) 19. Латвия (494) 24. Литва (475) 32. Литва (472) 29. Литва (484) 41. Украина (441) 46. Украина (428) 39. Украина (450) 46. Казахстан (425) 51. Молдова (411) 49. Казахстан (423) 50. Молдова (414) 61. Казахстан (386) 51. Молдова (417) 56. Азербайджан (Баку) (397) 67. Грузия (374) 66. Грузия (384) 60. Грузия (390) 69. Азербайджан (Баку) (365) 68. Азербайджан (Баку) (380)

В целом, во многих странах, участвовавших в предыдущих циклах PISA, результаты ухудшились. Средние баллы по математике упали на 15 баллов (что равно полугодию обучения), по чтению — на 10 баллов (что равно трём четвертям учебного года). Результаты по естественным наукам не сильно изменились. Авторы приходят к выводу, что причиной этому является не только пандемия, так как тенденция к снижению наблюдалась и в предыдущих циклах PISA.

Результаты Узбекистана

В исследовании участвовали более 7200 учащихся из 202 школ Узбекистана. Страна попала в последнюю десятку по всем трём направлениям: математическая грамотность — 364 балла при среднем балле 472, читательская грамотность — 336 баллов при среднем балле 476 и естественно-научная грамотность — 355 баллов при среднем балле 485.

Согласно Концепции развития системы народного образования Республики Узбекистан до 2030 года, Узбекистан планирует попасть в топ-30 стран по результатам PISA к 2030 году.

В исследовании выделены шесть уровней владения каждой из областей грамотности, из которых второй является базовым, необходимым для решения простых повседневных задач. По математической грамотности всего 14,4% школьников Узбекистана достигли второго уровня, 4,2% — третьего уровня, 0,7% — четвёртого уровня. Владеющих математикой на пятом и шестом уровнях среди узбекистанских школьников не нашлось.

По читательской грамотности всего 12,2% учащихся достигли второго уровня, 1,8% — третьего уровня, 0,1% — четвёртого уровня.

По естественно-научной грамотности 16,5% достигли второго уровня, 2,2% — третьего уровня, 0,1% — четвёртого уровня.

В целом, более 60% учащихся не достигли минимального второго уровня ни по одному из трёх аспектов грамотности (чтение, математика, естествознание).

Самые неблагополучные учащиеся (худшие 20% социально-экономического статуса по международным меркам) таких стран, как Сингапур (487 баллов), Япония (450 баллов) и Эстония (427 баллов) показали по математике результаты лучше, чем самые благополучные учащиеся (лучшие 20% социально-экономического статуса по международным меркам) из Узбекистана (386 баллов).

Гендерные различия: Мальчики лучше справляются с математикой, а девочки — с чтением. По математике доля девочек с низкими результатами выше (83% у девочек и 78% у мальчиков), по чтению — наоборот (84% у девочек и 88% у мальчиков). На каждые 10 мальчиков приходится менее 8 девочек, чьи результаты превышают минимальный уровень.

Узбекистан оказался среди стран, где социально-экономические различия сильно влияют на результаты по математике. Результаты детей из богатых семей (топ-25% по социально-экономическому статусу) на 22 балла выше, чем результаты детей из худших 25% по социально-экономическому статусу. Однако примерно 20% детей из неблагополучных семей смогли попасть в топ-25% по математике.

Исследование также показало сильную зависимость между продовольственной безопасностью и результатами по математике. Невозможность купить еду раз в неделю или чаще негативно сказывается на учебных достижениях. До 30% учащихся из Узбекистана, участвовавших в исследовании, ответили, что они не имели возможности купить еду минимум раз в неделю.

Школьная жизнь:

18% учащихся чувствуют себя одиноко в школе и ещё 18% не чувствуют привязанности к школе;

10% учащихся не удовлетворены своей жизнью;

почти половина учащихся не чувствуют себя в безопасности по дороге в школу или внутри школы;

20−25% учащихся отметили наличие проблем с дисциплиной в классе;

15% девочек и 19% мальчиков были жертвами буллинга в школе.

Ресурсы:

Узбекистан тратит примерно 15 300 долларов (по паритету покупательской способности) на одного учащегося за десять лет его обучения в возрасте от 6 до 15 лет;

24% детей учатся в школах, где не хватает учителей;

28% детей учатся в школах, которые испытывают проблемы с квалифицированными учителями;

Другие выводы из исследования

Характеристики образовательной системы (социальные и экономические условия, образовательные политики) больше всего повлияли на результаты учащихся по математике в странах, не являющихся членами OECD. В странах, являющихся членами OECD, влияние характеристик образовательных систем не очень большое, так как социальные и экономические условия схожи (Узбекистан не является членом OECD).

До определённого порога (75 тысяч долларов (по паритету покупательской способности) на ученика за 10 лет обучения) наблюдается позитивная корреляция между затратами государства на обучение и учебными достижениями: чем больше страна тратит на образование, тем лучше результат.

Выявлена сильная взаимосвязь между социально-экономическим статусом семьи, уровнем образования родителей и достижениями учащихся в математике. Дети из более благополучных семей показывают результаты выше. Страны, где больше взрослого населения 35−44 лет имеют высшее образование, показали лучшие результаты.

В странах с ранним разделением детей по разным академическим программам усугубляется взаимосвязь между социально-экономическим статусом ребёнка и его академической успеваемостью.

Дети, которые получали дошкольное образование, учатся лучше в школе.

В странах с более высокими результатами школы предоставляют комнату, чтобы дети могли делать домашние задания и учителей, чтобы помогать детям.

Участие родителей в обучении ребёнка, их заинтересованность в учёбе детей положительно влияет на успеваемость детей.

Умеренное (до одного часа в день) использование цифровых девайсов в образовательных целях, а также их умеренное использование для отдыха положительно влияет на успеваемость детей.