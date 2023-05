Международная ассоциация по оценке образовательных достижений (IEA — International Association for the Evaluation of Educational Achievement) обнародовала результаты Международного исследования качества чтения и понимания текста PIRLS (Progress in International Reading Literacy Study), оценивающего читательскую грамотность учащихся 4-х классов.

Исследование, пятое по счёту, проводилось в 2021 году. Узбекистан участвовал в нём впервые и набрал 437 баллов, что значительно меньше среднего балла, принятого в программе PIRLS (500 баллов), и занял 49-е место среди 57 стран.

Рейтинги и средние баллы некоторых стран, участвовавших в исследовании

Рейтинг Страна Средний балл 1 Сингапур 587 2 Ирландия 577 3 Гонконг 573 4 Россия 567 5 Северная Ирландия 566 9 Финляндия 549 38 Казахстан 504 49 Узбекистан 437 55 Египет 378 56 Марокко 372 57 Южная Африка 288

Авторы исследования распределили результаты по четырём группам согласно уровню развития навыков чтения: низкий уровень — 400 баллов, средний — 475 баллов, высокий — 550 баллов и продвинутый — 625.

70% школьников Узбекистана оказались в группе с низким уровнем развития навыков чтения, 34% -средним и 7% — высоким. Учащихся с продвинутым уровнем развития навыков чтения среди участвовавших узбекистанских школьников не оказалось.

Для сравнения: в Сингапуре доля учащихся, достигших продвинутого уровня, составила 35%. Среди стран бывшего СССР самая большая доля учащихся с высоким уровнем развития навыков чтения в России — 63%, далее следуют Литва — 54%, Латвия — 40%, Казахстан — 28%, Грузия — 25% и Азербайджан — 11%. В среднем на международном уровне 36% учащихся добились высоких и 75% — средних результатов.

Примечание: учащиеся, достигшие более высокого уровня, также считаются достигшими низких уровней, поэтому при сложении доли учащихся в каждой из категорий сумма превышает 100%. Например, в Сингапуре 35% учащихся достигли продвинутого уровня, 71% — высокого, 90% — среднего и 97% — низкого.

Доля учащихся, показавших высокий уровень читательской грамотности (550 баллов).



В исследование девочки зафиксировали более высокие результаты, чем мальчики: средняя разница между результатами девочек и мальчиков составляет 16 баллов. В Узбекистане эта разница составила 24 балла (средний балл мальчиков — 425, девочек — 449).

Наименьшая разница между оценками читательской грамотности среди мальчиков и девочек зафиксирована в Испании (2 балла), Чехии и Израиле (по 4 балла), наибольшая — в Омане и Иордании (по 36 баллов), Бахрейне (49 баллов) и ЮАР (57 баллов).

Сравнение читательской грамотности по типам текстов (информационный и художественный) показало, что узбекистанские школьники лучше понимают художественный текст, чем информационный: средний балл по художественным текстам составил 438, по информационным — 434.

При сравнении навыков чтения узбекистанские школьники показали более высокие баллы (441) по навыкам поиска и интерпретации эксплицитной информации (информации, данной в явном виде). Относительно низкий результат (430) зафиксирован по более сложным навыкам — интерпретации, интеграции (объединение информации) и оценивания. В целом учащиеся 15 стран, в том числе США, Северной Ирландии, Австралии, Грузии, Ирландии и Латвии, набрали более высокие баллы по сложным навыкам чтения.

Исследование показало, что социально-экономическое происхождение учащихся влияет на их академическую успеваемость. В Узбекистане также заметна разница между результатами детей из семей с высоким, средним и низким социально-экономическим статусом. Учащиеся школ с более высоким процентом детей из обеспеченных семей также показали более высокие результаты.

Влияние социально-экономического статуса семей на результаты учащихся: средние баллы детей из семей с высоким и средним социально-экономическим статусом выше, чем средний балл по стране.



Согласно результатам исследования, отношение родителей к чтению также влияет на результаты учащихся. В Узбекистане дети родителей, «очень любящих читать книги», набрали в среднем 449 баллов, дети родителей, «скорее любящих читать», — 431 балл, а дети родителей, «не любящих читать», — 401 балл.

Исследование также показало, что учащиеся, у которых имелись базовые навыки чтения до поступления в школу, к концу 4-го класса успевали лучше, чем учащиеся, которые не умели читать или писать до поступления в школу. Например, в Узбекистане разница между результатами учащихся, умевших читать до школы, и учащихся, которые не умели читать до школы, составила 36 баллов.

Согласно исследованию, наличие ресурсов в школе, дисциплина и безопасность также влияют на результаты учащихся. Отмечено, что 49% узбекских школьников, принявших участие в исследовании, учатся в школах, испытывающих проблемы с ресурсами, а 35% — в школах с умеренными или серьёзными проблемами с дисциплиной.

Исследователи отмечают, что пандемия COVID-19 повлияла на результаты исследования. Однако сравнивая результаты 2021 года и предыдущих лет (2016 и ранее), сложно сказать, как именно повлияла пандемия на эти результаты, поскольку меры, предпринятые странами для противодействия пандемии, были разными. В большинстве стран результаты 2021 года оказались ниже результатов 2016 года, однако некоторые страны (Кипр, Египет, Франция, Гонконг, Оман, Сингапур и Турция) в 2021 году показали более высокие результаты, чем в 2016-м, а результаты Северной Македонии остались неизменными. Узбекистан ранее не участвовал в исследовании.

Для справки: из Узбекистана в исследовании принимали участие дети, которые пошли в 1-й класс в 2016 году. Как писала «Газета.uz», исследование охватило 5948 учащихся из 180 школ страны, а также их родителей, директоров школ и классных руководителей. Школы были отобраны случайным образом, при этом учитывались такие критерии, как язык обучения, расположенность в городе или селе, количество учащихся.

Исследование, проведённое ЮНИСЕФ ранее, показало, что чуть более половины четвероклассников не понимают прочитанный текст.