В ряде школ Ташкента и других городов Узбекистана в качестве эксперимента вместо 5-балльной системы оценивания знаний ввели критериальную систему оценивания, использующую 100 баллов.

Родители учащихся школы в Мирзо-Улугбекском районе столицы заявили, что обеспокоены введением новой системы. Они считают, что она не рассчитана на школьников, а для её введения была проведена недостаточная подготовка.

В одном родительском чате написали: «Я поняла, что никто из педагогов не знает эту систему. Четверть подходит к концу, а все в неведении. За домашнюю и классную работу, сделанную за всю четверть, дают всего лишь 10 баллов. А на дом задают немало. Наши сидят до часу ночи, в итоге учитель пишет „см“ и ставит свою подпись».

«Зачем тогда задавать на дом столько всего? Дети начинают отказываться делать домашнюю работу. За контрольную дают 25 баллов, и это связано с субъективной оценкой и подходом преподавателя. В день контрольной ребёнок может себя плохо чувствовать, быть не в настроении, бояться этой контрольной и плохо ее написать. В данном случае такая контрольная ничего не говорит о его знаниях. Это — не борьба за оценки, а борьба за справедливость. Почему наша школа в эксперименте?» — спрашивает родительница.

«Газета.uz» поговорила с директором Центра педагогического мастерства и международной оценки при Агентстве специализированных образовательных учреждений, автором проекта Дилрабо Давидовой о том, что представляет из себя новая система, по какому принципу были выбраны школы и какова конечная цель этого эксперимента.

Что такое критериальная система оценивания

В существующей системе оценивания, сказала Дилрабо Давидова, нет точных критериев, по которым можно оценить, какие знания и навыки получил учащийся по окончании четверти.

Для традиционной системы оценивания характерны регулярная проверка подготовки школьника к уроку и выставление оценок. При этом, по её словам, оценка знаний всех учащихся зависит от личного отношения и знаний одного учителя, процесс оценивания полностью зависит от человеческого фактора, отсутствует индивидуальный подход в соответствии с современными требованиями и конкретные критерии оценивания.

В основе новой системы, сказала Дилрабо Давидова, лежит метод 4К — креативное мышление, критическое мышление, коммуникация и кооперация (сотрудничество). Система базируется на следующих принципах:

репродуктивный уровень (знание). Содержание заданий на репродуктивном уровне направлено на изучение, запоминание и восприятие сущности законов, свойств, формул, понятий и терминов, определяющих их способность к запоминанию, без обработки учебного материала.

Содержание заданий на репродуктивном уровне направлено на изучение, запоминание и восприятие сущности законов, свойств, формул, понятий и терминов, определяющих их способность к запоминанию, без обработки учебного материала. продуктивный уровень (применение). Содержание заданий на применение законов и закономерностей, свойств и формул предмета при решении изученной темы, выбор методов, подходящих для поставленных задач, анализ, сравнение и противопоставление, использование нескольких законов и закономерностей. В то же время требуется обобщение и заключение.

Содержание заданий на применение законов и закономерностей, свойств и формул предмета при решении изученной темы, выбор методов, подходящих для поставленных задач, анализ, сравнение и противопоставление, использование нескольких законов и закономерностей. В то же время требуется обобщение и заключение. рассуждение. Содержание заданий интеллектуального уровня требуют применения полученных знаний, умений и навыков в незнакомых ситуациях, анализ, синтез, сравнение, обобщение с использованием законов и закономерностей.

Источник: Центр педагогического мастерства и международной оценки.



Ученица 10-го класса школы в Яккасарайском районе обеспокоена тем, что она уже сейчас готовится к поступлению в вуз, а ей нужно привыкнуть и понять новую систему оценивания.

На вопрос о том, возможно ли школьникам успеть набрать 100 баллов за четверть, директор центра отметила, что 100 баллов они должны набрать только по тем предметам, которые проводятся не менее 2 часов в неделю. По предметам, на которые отводится 1 час (например, ИЗО, музыка), 100 баллов нужно набрать за полугодие (две четверти).

СОР — суммативное оценивание за раздел, СОЧ — суммативное оценивание за четверть, ФО — формативное оценивание, СО — суммативное оценивание.



Задания для СОР и СОЧ готовят в центре и распределяются по всем школам в стране, где введена новая система. Задания представляют собой тесты, проекты, лабораторные работы и другое.

Из 100 баллов 10 баллов ставит учитель — это, по словам Дилрабо Давидовой, субъективная оценка. Она ставится за подготовку к уроку, выполнение домашнего задания, активность на уроке. Учитель может поставить одному ученику 3−4 таких оценки, а в конце четверти вывести из них средний балл. Остальные 90 баллов ученик набирает сам.

Новая система оценивания, утверждают в центре, позволяет школьнику видеть, за что он получил оценку, что нужно исправить, где приложить больше усилий, если он не получил высокий балл.

«Сейчас важно не просто что-то знать. Нужно уметь мыслить, применять эти знания на практике, развивать навыки критического мышления», — отметила директор центра.

Дилрабо Давидова рассказала, что при разработке проекта центр опирался на международный опыт в сфере образования (Сингапур, Финляндия и другие страны). Она также сообщила, что в школах других стран Центральной Азии уже давно перешли на такую систему оценивания знаний учащихся.

«На изучение и разработку этой системы в Узбекистане ушло 1,5 года. В 2021 году мы внедрили её в специализированной школе Мухаммада Аль-Хорезми, а в прошлом году — в остальных специализированных школах, которые входят в систему агентства (специализированных школ — ред.)», — рассказала она.

На основе полученного опыта в этом году в Министерстве дошкольного и школьного образования решили ввести критериальную систему оценивания в 500 государственных школах. В Ташкенте провели собрание, где директоры школ могли решить, хотят ли они, чтобы такая система была введена в их учебном заведении.

В беседе с родителями и учащимися школ, где была введена такая система, «Газета.uz» заметила, что они не знают или не понимают некоторых терминов, которые важны для понимания того, как будут набираться необходимые баллы.

Директор центра отметила, что в каждой школе есть методист (штатный сотрудник) и тренер от одной из школ Агентства спецшкол, который имеет опыт работы с критериальным оцениванием и прикреплён для того, чтобы помочь учителям и учащимся адаптироваться к новой системе.

Родителей также беспокоит то, как новые оценки будут выставляться на платформе Kundalik. Дилрабо Давидова сообщила, что этот вопрос уже решён.

«Первое, о чём мы подумали, — это был Kundalik. Мы стали думать, как мы с этим будем работать и обсуждать с ними. Они попросили у нас техническое задание, спросили, какие должны быть изменения в системе, как её лучше адаптировать, и все наши требования они уже интегрировали. Поэтому сейчас во всех этих школах оценки в Kundalik выставляются по системе критериального оценивания», — сказала она.

На платформе Kundalik появилась функция «Стандартная» или «Критериальная», которую выбирает директор или завуч. Эта функция введена для 5−11-х классов в школах с новой системой. В начальной школе её ещё не ввели, отметила директор центра.

Полный переход на новую систему оценивания займёт время. В Казахстане, по её словам, на полный переход к системе критериального оценивания ушло 10 лет.

«Мы будем в процессе наблюдать, какие проблемы могут быть, какие препятствия будут, плюсы и минусы, где мы ещё должны эту систему подстроить под себя. Такие моменты мы будем изучать в этом году. Со следующего года можно будет говорить о том, с какого года мы можем окончательно всех перевести на эту систему оценивания», — сообщила Дилрабо Давидова.