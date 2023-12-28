Российская шахматистка Анастасия Боднарук стала победительницей чемпионата мира по рапиду (быстрым шахматам), прошедшего 26−28 декабря в Самарканде, сообщает корреспондент «Газеты.uz».

Анастасия Боднарук и Хампи Конеру. Фото: Хусниддин Ато / PressPhotoUz

По итогам заключительного 11‑го тура Боднарук, а также Хампи Конеру (Индия) и Лэй Тинцзе (Китай) набрали по 8,5 очка и возглавили турнирную таблицу. По дополнительным показателям Боднарук и Конеру получили право провести тай‑брейк за «золото», а китаянка стала бронзовой медалисткой.

На тай‑брейке представительница России обыграла соперницу со счётом 2,5 — 1,5.

На чемпионате мира по рапиду и блицу российские спортсмены выступают под флагом Международной федерации шахмат (ФИДЕ).

Афруза Хамдамова. Фото: Хусниддин Ато / PressPhotoUz

Лучший результат среди представительниц Узбекистана показала 14-летняя Афруза Хамдамова, недавно выигравшая чемпионат мира среди девочек U-14. Она завоевала 6,5 очков и заняла 34-е место среди 117 шахматисток.

Умида Омонова с 5,5 баллами занялаа 57-е место. Остальные 11 спортсменок Узбекистана расположились в нижней части таблицы.

Турнирная таблица

На открытом турнире чемпионата по рапиду свой чемпионский титул защитил норвежец Магнус Карлсен.

29−30 декабря в Самарканде пройдёт мировое первенство по блицу.