Норвежский шахматист Магнус Карлсен выиграл чемпионат мира по рапиду (быстрым шахматам), прошедший 26−28 декабря в Самарканде, сообщает корреспондент «Газеты.uz».

Карлсен набрал 10 очков в 13 турах, не потерпев ни одного поражения (7 побед и 6 ничьей).

Норвежец ранее выигрывал турнир в 2014, 2015, 2019 и 2022 годах.

Второе место занял россиянин Владимир Федосеев, представляющий Словению. У него на счету 9,5 баллов (7 побед, 1 поражение и 5 ничьей).

Третье место досталось Юй Янъи из Китая — 9 очков (5 побед и 8 ничьей).

Нодирбек Абдусатторов. Фото: Хусниддин Ато / PressPhotoUz.

Ещё 11 шахматистов набрали 9 баллов. Среди них — Нодирбек Абдусатторов из Узбекистана, занявший 11-ю строчку. Узбекистанец мог попасть в топ-3 призёров, однако в последней партии против Володара Мурзина из России он сыграл вничью.

Жахонгир Вахидов.

Жахонгир Вахидов расположился на 30-м месте, Жавохир Синдаров — на 38-м, Шамсиддин Вохидов — 41-м, Мухиддин Мадаминов — на 44-м. Все четверо завоевали по 8 баллов.

Полная турнирная таблица

29−30 декабря в Самарканде пройдёт мировое первенство по блицу. Действующим чемпионом в этом турнире также является Магнус Карлсен.