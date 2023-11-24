Афруза Хамдамова стала победительницей чемпионата мира по шахматам среди девочек до 14 лет, который проходит в проходит в городе Монтесильвано в Италии 12−25 ноября, сообщила пресс-служба Федерации по шахматам.

На первенстве мира Хамдамова набрала 9 очков в 10 турах, победив всех соперниц. Независимо от результата в последнем туре, узбекистанка станет чемпионкой турнира, поскольку единственная шахматистка из Казахстана, которая может сравняться с ней по очкам, проиграла Хамдамовой. При равенстве очков учитывается очный результат между соперницами.

У представительницы Узбекистана второй лучший рейтинг ФИДЕ среди 124 соперниц после Анны Шухман из России. Примечательно, что Хамдамова пропустила первый тур, поскольку опоздала на турнир из-за задержки с получением шенгенской визы, сообщил «Газете.uz» тренер по шахматам Георгий Шванов. Несмотря на техническое поражение за первый матч, она одержала 9 побед, что позволило ей возглавить таблицу.

Помимо Афрузы, Узбекистан представили Миразиз Кузиев в категории юношей до 14 лет и Гульдона Каримова в категории девушек до 16 лет. Они показали результат выше своего рейтинга, но тем не менее остались за чертой призёров.

В истории юношеских шахматах страны на чемпионатах мира с классическим контролем побеждали Нодирбек Абдусатторов (2012 год, категория до 8 лет) и Шамсиддин Вохидов (2015 год, категория до 14 лет). Золота на подобных первенствах среди девушек Узбекистана до сих пор не было. Таким образом, Афруза Хамдамова стала первой чемпионкой мира по шахматам в истории Узбекистана. До этого Гулрухбегим Тохиржонова и Бахора Эгамбердиева становились вице-чемпионками среди юниоров.

Турнир проходит в 11 туров с контролем времени в 90 минут на первые 40 ходов плюс 30 минут до конца партии, с добавлением 15 секунд на каждый ход.