Узбекистан импортировал из России около 300 млн кубометров газа. Об этом на Веронском евразийском экономическом форуме в Самарканде сообщил министр энергетики Журабек Мирзамахмудов, передаёт Spot.

С 7 октября Узбекистан начал импортировать газ из России через территорию Казахстана для покрытия части дефицита голубого топлива в республике в осенне-зимний период. Контракт на закупку газа заключён на два года, объем закупок составит 9 миллионов кубометров в сутки — около 2,8 миллиарда кубометров в год.

Однако, как можно заметить, поставки идут опережающими темпами — при утверждённых поставках (9 млн кубометров в сутки) для достижения 300 млн кубометров потребовалось бы 33 дня (или 10 ноября).

Глава Минэнерго снова отказался озвучивать цену импортируемого из России и Туркменистана газа, сославшись на конфиденциальность, а также прогнозы министерства по объёму экспорта газа в Китай на этот и следующий год.

Журабек Мирзамахмудов сообщил, что в этом году Узбекистан импортировал 1 млн тонн нефти и нефтепродуктов, что немного больше, чем в 2022 году. В будущем страна планирует наращивать импорт нефти, чтобы удовлетворить потребности растущей экономики.

«Да, мы в ходе недавнего визита [в Россию] подписали. Там без объёмов, самый главный принцип — это вопрос поставок. Главное, чтобы не было ограничений в вопросе поставок», — прокомментировал он подписание межправительственного соглашения с Россией по поставкам нефти.

Напомним, за январь-сентябрь Узбекистан в стоимостном выражении импортировал больше газа, чем экспортировал (487,9 млн против 411,7 млн долларов). Только в сентябре поставлено газа из Туркменистана на 286,1 млн долларов, что на 40% больше, чем за предыдущие восемь месяцев.