В ноябре Узбекистан экспортировал природный газ в Китай на 54,59 млн долларов, что больше поставок за предыдущие два месяца, следует из данных Главного таможенного управления КНР, которые изучила «Газета.uz».

Как мы сообщали ранее, в апреле Узбекистан возобновил экспорт «голубого топлива», который за тот месяц составил 40,47 млн долларов. В мае объём поставок вырос до 78,16 млн долларов, в июне — $85,27 млн, в июле — $91,39 млн, в августе — $75,27 млн, в сентябре — $41,6 млн, октябре — $42,25 млн.

Суммарно экспорт газа с начала года составил 509,03 млн долларов, что более чем в 2 раза меньше показателя за аналогичный период прошлого года — 1,03 млрд долларов. Это можно объяснить приостановкой экспорта газа в январе-марте на фоне энергокризиса в Узбекистане и падения добычи этого топлива внутри страны.

Если сравнить показатели только за один месяц, то в ноябре 2022 года было поставлено газа на 114,2 млн долларов.

Согласно данным Агентства по статистике, Узбекистан всего за 11 месяцев экспортировал газ на 509,4 млн долларов, что почти в 2 раза меньше, чем за аналогичный период прошлого года ($910,9 млн). В ноябре экспорт голубого топлива составил 51,2 млн долларов.

Напомним, добыча газа в Узбекистане за 11 месяцев 2023 года составила 42,75 млрд кубометров и снизилась на 9,6%, или 4,56 млрд кубометров, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

В ноябре официально импортировано газа на 1 млн долларов.

Напомним, премьер-министр Узбекистана в 2020 году заявил, что страна намерена полностью прекратить экспорт газа к 2025 году. Планируется перерабатывать газ и увеличивать производство продукции с добавленной стоимостью.

«Газета.uz» ранее писала, что данные по экспорту газа, которые предоставляют Узбекистан и Китай, разнятся в несколько раз. Министр энергетики Журабек Мирзамахмудов тогда прокомментировал, что КНР учитывает транзит туркменского газа. По нашим расчётам, даже с учётом этого статистика может сильно расходиться.

Мы также обратили внимание, что Минэкономики и финансов сообщило об импорте 2,6 млрд кубометров газа в Узбекистан за первое полугодие — в 7,2 раза больше, чем за шесть месяцев 2022 года. Это отличается от данных Статагентства и может частично объяснять слова главы Центробанка о возросшем дефиците бюджета из-за импорта газа.