Министерство обороны заявило, что Узбекистан имеет достаточные Вооружённые силы для обеспечения своей безопасности.

Пресс-секретарь министра обороны Отабек Юлдашев написал об этом в своём Telegram-канале, сославшись на статью 153 Конституции Узбекистана, которая гласит: «Республика Узбекистан содержит Вооружённые силы для обеспечения своей безопасности на уровне необходимой достаточности».

На вопрос «Газеты.uz», с чем связано это заявление, Отабек Юлдашев сообщил, что таким образом медиацентр Минобороны готовится к 32-летию Вооружённых сил Узбекистана, в дальнейшем запланировано ещё несколько публикаций о правовых основах деятельности ВС.

Напомним, Узбекистан обновил свою Оборонную доктрину в 2017 году. Согласно этому документу, Оборонная доктрина Узбекистана имеет оборонительный характер.

«Узбекистан не считает своим противником ни одно из государств и строит отношения со всеми странами на основе приоритета национальных интересов страны и с учётом общепризнанных принципов и норм международного права, взаимной выгоды, равноправия и невмешательства во внутренние дела других государств, урегулирования всех спорных вопросов мирными средствами и путём переговоров, признания нерушимости и неизменности сложившихся межгосударственных границ», — гласит доктрина.

При этом в ней отмечается, что «все чаще общепризнанные принципы и нормы международного права подвергаются вольной интерпретации и избирательному применению», а в мире обостряются существующие и возникают новые очаги напряженности.

Эти факторы могут вызвать необходимость применения военной силы, говорится в Оборонной доктрине. «В этих условиях оборонный потенциал государства остаётся одним из основных инструментов сдерживания, нейтрализации и ликвидации угроз национальной безопасности в военной сфере», — подчёркивается в документе.