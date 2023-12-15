Ташкенте и ещё пяти регионах Узбекистана смягчаются ограничения на работу автомобильных газонаполнительных компрессорных станций, сообщает «Худудгазтаъминот».

В частности, с 15 декабря газовые заправки в столице, Ташкентской, Самаркандской, Андижанской, Наманганской и Ферганской областях возобновляют работу «на основе графиков, утверждённых местными хокимиятами».

С начала месяца в регионах начали вводить ограничения в режим работы метановых заправок. Затем их деятельность ограничили 6 часами в день ( 6:00—12:00 ), а 13 декабря в шести регионах приостановили работу 632 из 1179 АГНКС.

В пятницу пресс-служба Министерства энергетики сообщила, что 624 из 1204 заправок, получающих газ «Худудгазтаъминот», продолжают работу.

14 декабря им поставлено 4,5 млн кубометров газа (ранее они получали 15 млн кубометров в сутки) и 800 тонн сжиженного газа. Изначально сообщалось, что объём ограничений может составить 5 млн кубометров в сутки, но фактически АГНКС урезали поставки на 10 млн кубометров.

Руководители «Узтрансгаза», «Худудгазтаъминота», «Региональных электрических сетей», Узэнергоинспекции и других предприятий ранее представили отчёты о подготовке к зиме президенту. По их словам, энергосистема «готова к любым капризам погоды и аномальным холодам».