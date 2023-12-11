В понедельник днём по всей территории Узбекистана распространится холодная и влажная воздушная масса, сообщил Узгидромет. Повсеместно пройдут осадки (дождь, снег). По областям Ферганской долины осадки начнутся ближе к вечеру.

Во вторник осадки в виде снега сохранятся по Ташкентской, Самаркандской, Джизакской, Сырдарьинской областям и областям Ферганской долины. По остальной территории Узбекистана осадков не ожидается.

По горным районам 11−12 декабря местами пройдёт сильный снег.

Со среды по пятницу по всей территории Узбекистана ожидается погода без осадков.

11−13 декабря заток холода будет усиливаться, и температура воздуха понизится ночью до −8…−13 градусов, днём — до -3−8, по северу ночью — до −15…−20 градусов, днём — до −7…−12. По югу Узбекистана сильных морозов не ожидается, в ночные часы температура понизится лишь до −2…−7 градусов.

11−13 декабря на дорогах местами гололедица.

14−15 декабря холодная воздушная будет отходить с территории Узбекистана, и морозы начнут ослабевать. В конце рабочей недели температура воздуха будет в пределах ночью 0…-5 градусов, днём — +2…+7, по северу ночью — −7…−12 градусов, днём — 0…-5.

Местами по стране ожидается туман. В отдельных районах возможно усиление ветра до 17−22 м/с.

В Ташкенте: 11−12 декабря временами осадки (дождь с переходом в снег), 13−15 декабря без осадков. В ночные и утренние часы возможен туман. 11−12 декабря временами усиление ветра до 12−15 м/с, 12−15 декабря — на дорогах гололедица.

Температура 11 декабря +3…+5 градусов, 12 декабря ночью и днём −5…−7, 13 декабря ночью — −11…−13 градусов, днём — −5…−7. С 14 декабря ожидается постепенное повышение температуры ночью до −2…−5 градусов, днём — до +2…+5.