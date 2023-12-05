Правоохранительные органы Узбекистана возбудили уголовное дело в отношении 73-летнего предпринимателя Салима Абдувалиева, известного как «Салимбай» и «Салимбойвачча». Об этом сообщила пресс-служба ГУВД Ташкента.

Салим Киргизбаевич Абдувалиев привлечён в качестве подозреваемого в рамках уголовного дела по части 1 статьи 248 Уголовного кодекса (незаконное хранение огнестрельного оружия) и задержан в процессуальном порядке. Ранее сообщалось, что против него ведётся доследственная проверка.

С января 2017 года он является заместителем председателя Национального олимпийского комитета Узбекистана и руководителем Ассоциации спортивной борьбы. За вклад в спортивную деятельность в 2015 году Абдувалиев был награждён орденом «Дустлик», а в 2021 году — удостоен звания «Заслуженный спортивный тренер».

Граждан попросили обращаться в ГУВД, если они пострадали от действий этого лица, по телефонам: 71−206−45−69, 71−206−49−46 или 102, либо в Telegram 99−370−73−94. Конфиденциальность личности заявителя гарантируется.

ГУВД Ташкента ранее заявило о проведении в Ташкенте масштабных рейдов по выявлению и задержанию «уличных банд» и преступных групп. Оперативные мероприятия направлены на улучшение криминогенной ситуации в столице, заявили в ГУВД.

На днях сотрудники ГУВД Ташкента задержали Саидазиза Сайдалиева, известного по прозвищу «Саидазиз медгородок». По данным ведомства, он и ещё несколько человек заключены под стражу в качестве подозреваемых по делу о вымогательстве. Сообщается, что они за деньги «выбивали» у людей долги.

Сотрудники правоохранительных органов также задержали в столице Бахтиёра Кудратуллаева, известного по прозвищу «Бахти Ташкентский». Задержаны ещё двое лиц, подозреваемых в вымогательстве в особо крупном размере. Им всем грозит до 15 лет лишения свободы.