В Узбекистане потребители получают природный газ в полном объёме, нехватки не наблюдается, заявили в компании «Худудгазтаъминот».

Из-за резкого похолодания по всей стране наблюдается увеличение потребления природного и сжиженного газа. Для равномерного распределения топлива между потребителями специалисты «Худудгазтаъминот» работают в круглосуточном режиме и в оперативном порядке решают возникающие проблемы, говорится в сообщении.

«На сегодняшний день потребители природного газа получают „голубое“ топливо в полном объёме, нехватки не наблюдается. Поставка сжиженного газа в отдалённые местности также осуществляется в полном объёме и по утверждённому с местными хокимиятами графику. Локальные проблемы, связанные с аварийными ситуациями, решаются с выездом на место специалистов», — отметили в компании.

На 9 декабря газоснабжающие организации поставили населению и оптовым потребителям свыше 105 млн кубометров газа и 2224 тонн сжиженного газа.

«Худудгазтаъминот» рассказала о работе по улучшению подачи газа на проблемных участках. В частности, решены вопросы по улице Юнус Раджабий в Ташкенте, устраняется неисправность в газопроводах на двух соседних улицах — В. Вохидова и Тафаккур Яккасарайского района.

7 декабря сотрудники системы водоснабжения при устранении аварии трактором повредили проходящий рядом с этими улицами газопровод. В результате скопления воды в газопроводе, на трёх улицах ощущалось падение давления в подаче газа. В настоящее время сотрудники «Худудгаз Пойтахт» продолжают работы по устранению неполадок, сообщили в компании.

Авария на газопроводе случилась также в махалле «Ок тёпа» Пскентского района Ташкентской области. Грузовой автомобиль повредил газопровод среднего давления, в результате чего 70 домохозяйств временно остались без газа. Специалисты филиала «Худудгаз Тошкент» устранили последствия аварии.

Ремонтно-восстановительные работы также проведены в Кашкадарьинской и Бухарской областях.

«Работа по улучшению газоснабжения потребителей продолжается несмотря на ухудшение погодных условий. Для предупреждения нехватки природного газа в отдельных махаллях и домохозяйствах в этот период, АО „Худудгазтаъминот“ убедительно просит граждан эксплуатировать газопотребляющее оборудование только первой необходимости, а по мере возможности при выходе из дома выключать обогревательные приборы», — говорится в сообщении.

В «Худудгазтаъминот» попросили своевременно произвести оплату для бесперебойной поставки газа.

Все предложения, жалобы и обращения специалисты системы АО «Худудгазтаъминот» принимают по номеру телефона 1104, заявки по устранению утечек газа, аварийных ситуаций и других технических проблем — по номеру 104.

В преддверии холодов «Худудгазтаъминот» напоминал о мерах предосторожности при использовании отопительных приборов и газовых плит, а также призывал позаботиться о вентиляции помещений.

Напомним, с наступлением холодов по всему Узбекистану ограничили работу газовых заправок.

Министр энергетики Узбекистана Журабек Мирзамахмудов ранее рассказал депутатам, какие меры были предприняты, чтобы избежать энергокризиса этой зимой и за счёт каких источников будет покрываться возможный дефицит газа и электроэнергии.

По его словам, прошлой зимой пиковый дефицит газа достигал 21,6 млн кубометров газа в сутки. Нехватку газа в этом году планируется восполнить из газохранилищ, пропускная мощность которых увеличилась с 18−20 млн до 35−40 млн кубометров. При необходимости будет сокращена на 30% подача газа для части газовых заправок (АГНКС): ранее они получают 15 млн кубометров в сутки, ограничения могут быть введены на 5 млн кубометров.

Также могут сократить подачу газа на 5 млн кубометров в сутки в комплекс по производству синтетического жидкого топлива Uzbekistan GTL.

Руководители «Узтрансгаза», «Худудгазтаъминота», «Региональных электрических сетей», Узэнергоинспекции и других предприятий ранее представили отчёты о подготовке к зиме президенту. По их словам, энергосистема «готова к любым капризам погоды и аномальным холодам».