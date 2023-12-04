В связи с ожидаемым в Узбекистане похолоданием «Худудгазтаъминот» напомнил, что нужно соблюдать меры предосторожности при использовании природного и сжиженного газа, не оставлять без присмотра отопительные приборы и газовые плиты при приготовлении пищи, а также обратить особое внимание на систему вентиляции.

В компании призвали:

не отдыхать в комнатах, где работают газовые приборы;

перед включением света в доме удостовериться в отсутствии запаха газа, а при его обнаружении проветрить помещение и позвонить в газовую службу по номеру 104.

В «Худудгазтаъминот» также подчеркнули, что в период холодов нужно сознательно подходить к потреблению природного газа и использовать его только для нужд первой необходимости. «Только рациональное использование позволит обеспечить газом всех потребителей одновременно в период понижения температуры воздуха», — заявили в компании.

В октябре «Газета.uz» публиковала колонку колумниста Дильмурада Юсупова «Почему не регистрируют Узбекское общество борьбы с угарным газом?», где автор пишет, что более трёх лет инициативная группа граждан получает отказы в регистрации республиканской ННО «Узбекистон ис газига карши кураш жамияти».

В прошлом году мы писали о нескольких случаях смерти людей в Узбекистане от отравления угарным газом: в Каттакургане скончались молодожёны, отравившись газом во время сна, в Касбийском районе погибли супружеская пара и их дети 3 и 5 лет, в Чиназском районе Ташкентской области погибла молодая семья с 3-месячным ребёнком, семья из пяти человек включая троих несовершеннолетних детей, скончалась в Джандарском районе Бухарской области.