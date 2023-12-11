Помощник президента Узбекистана Саида Мирзиёева заявила о необходимости прекратить дискуссии и споры о реформе узбекского алфавита на основе латинской графики и внести в него нужные изменения. Об этом она сказала на конференции, посвящённой движению и идеям джадидизма, которая проходит в Ташкенте 11−12 декабря, передаёт корреспондент «Газеты.uz».

Выступая на открытии мероприятия, Саида Мирзиёева спросила присутствующих, какое из написаний слова «Узбекистан», представленных в презентации, написано правильно. Она отметила, что название страны и нации часто пишется по-разному и неправильно, и это необходимо исправить.

Фото: Telegram / @AsanovEldar.

«Потому что речь идёт о нашей нации, нашей гордости, названии нашей страны. Действительно, реформа алфавита может вызвать новые дискуссии, споры, непредвиденные финансовые затраты. Но, подчеркну ещё раз, когда речь идёт о правильном написании названия Родины и нации, я считаю, что необходимо прекратить подобные дискуссии и споры, внести определённые изменения в алфавит и тем самым поставить твёрдую точку в вопросе алфавита», — сказала помощник главы государства.

По её словам, сейчас есть политическая воля и условия для исправления исторических ошибок, и необходимо действовать «как единый кулак».

«Мы совершили много ошибок в прошлом, мы унижали тех, кто служил развитию страны, развитию нации, мы искоренили интеллигенцию, джадидов, превратили учителей в рабов. Я думаю, эти исторические ошибки будут оказывать влияние ещё долгое время. Но одно можно сказать наверняка: сегодня есть политическая воля, возможность и условия для исправления этих ошибок. Будущее не простит нас, если мы упустим эту возможность, если мы не объединимся вокруг общих идей, проще говоря, если мы не будем действовать как единая сила, единый кулак», — сказала Саида Мирзиёева.

Конференция проводится совместно с Общественным фондом поддержки и развития национальных масс-медиа, Государственным музеем памяти жертв репрессий, Академией наук и Организацией тюркских государств. В нём участвуют исследователи и учёные из США, Японии, Турции, Кыргызстана, Казахстана и Азербайджана.

В октябре 2020 года года президент Шавкат Мирзиёев подписал указ о развитии узбекского языка и совершенствовании языковой политики в стране. Документом правительству поручалось создать рабочую группу по обеспечению окончательного и полного перехода на алфавит, основанный на латинской графике.

Проект нового узбекского алфавита на латинской графике, который предусматривал изменение некоторых букв и упрощение алфавита, публиковался с некоторыми изменения для обсуждения в 2018, 2018 и 2021 годах, а в 2023 году обсуждался его альтернативный вариант.