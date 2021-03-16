Проект закона, которым будет утверждён новый узбекский алфавит, основанный на латинской графике, представлен для обсуждения. Оно продлится до 31 марта.

В документе, подготовленном Академией наук Узбекистана, алфавит представлен 28 буквами, 1 буквосочетанием (ng) и 1 апострофом (обозначает твёрдый знак). В действующем законе, принятом 2 сентября 1993 года, алфавит состоит из 26 букв, 3 буквосочетаний (ng, sh и ch) и апострофа.





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Главным и давно ожидаемым изменением, помимо отказа от буквосочетаний для букв «ш» и «ч» в пользу «ş» и «ç», является замена букв с перевёрнутым апострофом — «oʻ» и «gʻ» для обозначения «ӯ» и «ғ» — на буквы «ŏ» и «ğ».

Напомним, буквы с диакритическими знаками присутствовали в первой версии узбекского алфавита от 1993 года, но в 1995-м были выведены из него вместе с буквой «c» («ц»).

Осенью 2018 года мы уже писали, что созданная для усовершенствования алфавита рабочая группа приняла решение не возвращать в алфавит букву «n̅» для звука «нг», оставив сочетание «ng», а также букву «c» для кириллической «ц», которая присутствует только в заимствованных из других языков словах. Звук «ц» по-прежнему предлагается обозначать буквой «s» или сочетанием «ts» в зависимости от места звука в слове.

При этом в варианте, предложенном рабочей группой в мае 2019 года (он тогда был назван «окончательным»), предлагалось вернуть букву «c» (ц), а сочетание «ng» исключить (для справки: в каракалпакском алфавите «ц» обозначается буквой «c»).

10 февраля Кабинета министров Узбекистана утвердил «дорожную карту» по поэтапному полному переходу на узбекский алфавит, основанный на латинской графике. Напомним, документом намечены обновление законодательства об алфавите, а также перевод на новый алфавит с 2022 года вебсайтов, документов и СМИ, выпускающихся на узбекском языке.

С 1 января 2023 года во всех организациях, независимо от организационно-правовой формы, должна быть внедрена практика использования узбекского алфавита на латинской графике при разработке, принятии и публикации делопроизводственных и других документов.

20 октября прошлого года президент подписал указ о развитии узбекского языка и совершенствовании языковой политики в стране. Документом правительству поручалось создать рабочую группу по обеспечению полного перехода на алфавит, основанный на латинской графике, и разработать «дорожную карту».