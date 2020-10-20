Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев 20 октября подписал указ о дальнейшем развитии узбекского языка и совершенствовании языковой политики в стране. С этого года 21 октября в Узбекистане отмечается Праздник узбекского языка.

Документом утверждена Концепция развития узбекского языка и совершенствования языковой политики в 2020—2030 годах, направленная на:

достижение полноценного и правильного использования возможностей государственного языка во всех сферах общественно-политической жизни страны;

совершенствование системы обучения государственному языку в образовательных организациях, повышение его авторитета в качестве языка науки;

сохранение чистоты узбекского языка и его обогащение, повышение культуры речи населения;

обеспечение активной интеграции государственного языка с современными информационными технологиями и коммуникациями;

повышение роли и авторитета узбекского языка на международном уровне;

создание широких и равных возможностей для развития языков всех наций и национальностей, проживающих на территории страны, а также благоприятных условий для изучения ими государственного языка.

Дополнительно утверждены Основные направления развития узбекского языка и совершенствования языковой политики в 2020—2030 годах.

Основными направлениями намечено доведение охвата узбекоязычными группами в системе государственного дошкольного образования к 2025 году до 72%, а к 2030 году — до 80% за счет расширения территории действующих ДОО и новых учреждений.

Объем преподавания предмета «Родной язык» в базовых учебных планах общеобразовательных школ, составляемых на учебный год, к 2030 году планируется увеличить с 84 до 110 часов в неделю.

Количество кафедр узбекского языка в высших образовательных учреждениях к 2025 году должно быть доведено до 120, а к 2030 году — до 140.

Запланировано поэтапное увеличение издания томов «Национальной энциклопедии Узбекистана» на узбекском алфавите, основанном на латинской графике, создание в 2020 году 15 лингвистических, отраслевых терминологических и толковых словарей, обогащающих лексику узбекского языка.

Намечено внедрение системы обучения дикторов и ведущих телерадиоканалов на курсах по переподготовке, способствующих повышению культуры речи на узбекском литературном языке, с доведением их охвата к 2030 году до 100%.

К 2025 году должны быть разработаны электронные образцы отраслевых документов по делопроизводству на государственном языке, а также 14 онлайн-программ по их использованию с доведением данного показателя до 25 к 2030 году.

Намечено создание приложений и программ электронных словарей на узбекском языке, а также программ по обучению узбекскому языку для иностранных граждан.

К 2030 году количество центров по обучению узбекскому языку в зарубежных вузах предусмотрено увеличить с действующих 17 до 60, а число клубов «Друзья узбекского языка» — до 40.

Указом правительству поручено в трехмесячный срок создать рабочую группу обеспечению полного перехода на узбекский алфавит, основанный на латинской графике, и разработать «дорожную карту», предусматривающую конкретные меры, источники и объемы их финансирования.

С 1 апреля 2021 года на основе национальной системы тестирования оценки знания по узбекскому языку и литературе будет определяться уровень руководящих кадров по официальному делопроизводству на государственном языке, а также внедрены сертификаты об уровне владения государственным языком лицами, назначаемыми на ответственные должности.

В направлениях образования филологического профиля вузов будут открыты направления «Компьютерная лингвистика» и «Прикладная филология», а в зарубежных вузах — центры узбекского языка.

Кроме того, запланировано создать национальный корпус узбекского языка в электронном виде, включающий всю научную, теоретическую и практическую информацию об узбекском языке.

Указом также предусмотрено создание компьютерной программы для перевода с узбекского языка на ведущие мировые языки и с иностранных языков на узбекский язык.

Национальной телерадиокомпанией поручено обеспечить трансляцию за рубежом информационно-аналитических, духовно-просветительских и культурно-гуманитарных телеканалов путем запуска ОТТ-платформы телерадиокомпании (система трансляции телепрограмм через интернет).

На телеканале «Узбекистон» будет создана редакция информационно-просветительских программ «Дустлик», «пропагандирующая языки, обычаи и традиции всех наций и народностей, проживающих в стране, способствующая расширению информационно-аналитических, духовно-просветительских, культурно-гуманитарных знаний об Узбекистане, освещающая интеллектуальную и другую информацию» на языках национальностей, проживающих в стране.

С 1 января 2021 года на центральных телеканалах должна начаться регулярная трансляция передач «Уважение к языку», «Общаемся на родном языке», «Ораторское мастерство», «Язык — зеркало нации», «Книга — источник знаний»и «Образованная молодежь — созидатель будущего».