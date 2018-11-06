Рабочая группа по совершенствованию узбекского алфавита, основанного на латинице, при Ташкентском государственном университете узбекского языка и литературы, опубликовала проект обновленного узбекского алфавита, обсуждение которого велось на протяжении последних двух лет. Утверждение алфавита ожидается до конца года. Подробное описание изменений с обоснованием принятых решений опубликовано на сайте УзА.

Действующий с 1995 года алфавит все прошедшие годы подвергался критике из-за недоработок и вызванных ими неудобств как в написании от руки и наборе текстов на компьютере, так и в их восприятии при чтении. Возможно, из-за этих недостатков полный переход на латиницу стране до сих пор не удалось завершить.

В обновленной версии алфавита 30 знаков, включая 28 букв, одно буквенное сочетание и один апостроф (обозначает твердый знак). Главные и долгожданные изменения — отказ от буквенных сочетаний «sh» и «ch» для обозначения кириллических «ш» и «ч», а также использования перевернутого апострофа в буквах «oʻ» и «gʻ» для обозначения «ӯ» и «ғ».

Вместо них возвращаются буквы с диакритическими знаками — «ç» («ч»), «ş» («ш»), «ŏ» («ӯ») и «ğ» («ғ»), которые присутствовали в первой версии нового узбекского алфавита, введенного в 1993 году (в 1995-м выведены из алфавита).

После обсуждений и споров принято решение не возвращать букву «n̅», обозначающую звук «нг», оставив в алфавите сочетание «ng», а также букву «c» для кириллической «ц», которая присутствует только в заимствованных из других языков словах.

Принятие нового алфавита должно помочь устранить существовавшие более 20 лет проблемы и приблизит алфавит к алфавитам других тюркских языков.



