С 4 декабря на автомобильных газонаполнительных компрессорных станция (АГНКС) Андижанской области введены ограничения, сообщила пресс-служба областного хокимията.

Газ будет подаваться по графику — с 06:00 до 15:00. Решение традиционно объясняется резким похолоданием воздуха и принимаемых мерах по подаче природного газа в первую очередь в жилые дома, электрогенерирующие предприятия и социальные объекты (школы, детские сады, больницы и т. д. ).

«Просим водителей нашего региона в этот период заправлять свои автомобили исходя из правил техники безопасности. Будет предоставлена дополнительная информация, если в деятельности АГНКС будут изменения», — говорится в сообщении.

Министр энергетики Узбекистана Журабек Мирзамахмудов ранее рассказал депутатам, какие меры были предприняты, чтобы избежать энергокризиса этой зимой и за счёт каких источников будет покрываться возможный дефицит газа и электроэнергии.

По его словам, прошлой зимой пиковый дефицит газа достигал 21,6 млн кубометров газа в сутки. Нехватку газа в этом году планируется восполнить из газохранилищ, пропускная мощность которых увеличилась с 18−20 млн до 35−40 млн кубометров, а также сократить подачу газа на 5 млн кубометров в сутки в комплекс по производству синтетического жидкого топлива Uzbekistan GTL. При необходимости будет сокращена на 30% подача газа для части газовых заправок (АГНКС): сейчас в сутки они получают 15 млн кубометров в сутки, ограничения могут быть введены на 5 млн кубометров.

Руководители «Узтрансгаза», «Худудгазтаъминота», «Региональных электрических сетей», Узэнергоинспекции и других предприятий ранее представили отчёты о подготовке к зиме президенту. По их словам, энергосистема «готова к любым капризам погоды и аномальным холодам».