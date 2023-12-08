С 8 декабря на автомобильных газонаполнительных компрессорных станциях (АГНКС) Кашкадарьинской области введены ограничения. Об этом сообщил пресс-секретарь областного хокимията Ахрор Садиков.

Газ будет подаваться по графику — с 06:00 до 15:00. Решение также объясняется резким похолоданием воздуха и принимаемыми мерами по подаче природного газа в первую очередь в жилые дома, электрогенерирующие предприятия и социальные объекты.

Водителей попросили заправляться исходя из правил техники безопасности.

Это уже минимум четвёртый регион Узбекистана, который официально сообщил об ограничениях работы газовых заправок. Ранее с такими заявлениями выступили в Андижанской и Сурхандарьинской областях, а также Каракалпакстане.

Министр энергетики Узбекистана Журабек Мирзамахмудов ранее рассказал депутатам, какие меры были предприняты, чтобы избежать энергокризиса этой зимой и за счёт каких источников будет покрываться возможный дефицит газа и электроэнергии.

По его словам, прошлой зимой пиковый дефицит газа достигал 21,6 млн кубометров газа в сутки. Нехватку газа в этом году планируется восполнить из газохранилищ, пропускная мощность которых увеличилась с 18−20 млн до 35−40 млн кубометров. При необходимости будет сокращена на 30% подача газа для части газовых заправок (АГНКС): ранее они получают 15 млн кубометров в сутки, ограничения могут быть введены на 5 млн кубометров.

Также могут сократить подачу газа на 5 млн кубометров в сутки в комплекс по производству синтетического жидкого топлива Uzbekistan GTL. Рейтинговое агентство S&P ранее понизило кредитный рейтинг «Узбекнефтегаза» до более рискового «B+» из-за низких результатов, высокой долговой нагрузки, работы Uzbekistan GTL не на полную мощность.

Руководители «Узтрансгаза», «Худудгазтаъминота», «Региональных электрических сетей», Узэнергоинспекции и других предприятий ранее представили отчёты о подготовке к зиме президенту. По их словам, энергосистема «готова к любым капризам погоды и аномальным холодам».