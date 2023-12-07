В Каракалпакстане введены ограничения на работу газовых автозаправок (АГНКС), сообщает KRuz.uz со ссылкой на «Худудгазтаъминот».

Согласно данным, ограничения вводятся из-за приближающихся холодов с 9 по 14 декабря, чтобы не допустить снижения давления в магистральных газовых сетях.

Подача газа на АГНКС будет производиться по графику с 6:00 до 15:00.

Ограничения ввели и в Сурхандарьинской области с 7 декабря. Подача газа будет ограничена в период с 17:00 до 8:00.

Причиной введения ограничений называется обеспечение стабильности поставок природного газа в социальные учреждения — больницы, школы и детские сады.

В хокимияте Сурхандарьи также сообщили, что 28 газозаправочных станций в регионе временно отключены от сети из-за дебиторской задолженности.

Ранее мы писали, что с 4 декабря АГНКС Андижанской области начали работать по графику — с 6:00 до 15:00. Сообщалось, что в первую очередь газом снабжаются жилые дома, электрогенерирующие предприятия и объекты социальной сферы.

Руководители «Узтрансгаза», «Худудгазтаъминот», «Региональных электрических сетей», Узэнергоинспекции и других предприятий ранее представили отчёты о подготовке к зиме президенту. По их словам, энергосистема «готова к любым капризам погоды и аномальным холодам».



