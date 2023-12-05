Суммы социального налога, ошибочно взысканные с индивидуальных предпринимателей (ИП), возвращаются на их счета. Об этом сообщил Налоговый комитет Узбекистана, комментируя ситуацию с излишними списаниями.

1 декабря на основе внешних источников была обновлена база данных налоговых органов, чтобы автоматизировать процесс применения налоговых льгот для ИП.

Но из-за технической ошибки в процессе автоматизации к индивидуальным предпринимателям, управляющим семейными детскими садами, не применилась льгота по соцналогу на сумму 1 БРВ (340 тысяч сумов в месяц).

Сейчас проблема уже устранена, отметили в НК. Суммы соцналога, ошибочно удержанные с предпринимателей, возвращаются на их счета.

По данному факту назначена служебная проверка, к виновным будут приняты меры, заверили в комитете.

В марте этого года представители бизнес пожаловались, что с их счетов налоговые органы незаконно списывают налог на прибыль. Налоговый комитет уволил ответственных руководителей за ошибки и поручил вернуть бизнесу излишне взысканные авансовые платежи. Тогда 367 предприятиям вернули 27,1 млрд сумов.

В мае подписан закон о введении административной и уголовной ответственности за незаконный перевод или снятие денег с банковских счетов предпринимателей, а также несвоевременный возврат излишне взысканных денежных средств.