Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев 10 мая подписал закон о внесении дополнений и изменений в некоторые законодательные акты, направленных на обеспечение неприкосновенности денежных средств на банковских счетах предпринимателей. Закон был принят Законодательной палатой Олий Мажлиса 31 января и одобрен Сенатом 3 мая.

В преамбуле закона говорится, что в стране «имеют место случаи незаконного перевода или снятия денежных средств с банковских счетов субъектов предпринимательства или несвоевременного возврата излишне взысканных денежных средств, а меры ответственности за такие случаи чётко не определены».

Принятый закон вводит в Кодекс об административной ответственности и Уголовный кодекс меры ответственности за незаконный перевод или снятие денег со счетов субъектов предпринимательства без их согласия, а также несвоевременный возврат излишне взысканных средств.

На обсуждении закона в Сенате говорилось, что в 2021—2022 годах бизнес-омбудсман получил от предпринимателей 665 обращений о возврате НДС, 116 — о возврате излишне взысканных средств и 69 — о незаконном инкассовом поручении по бесспорному взысканию средств.

В марте появились сообщения предпринимателей о том, что налоговые органы незаконно списывают с их счетов налог на прибыль. Пользователи соцсетей также подвергли критике авансовые платежи за налог на прибыль. Налоговый комитет, изучив ситуацию, поручил вернуть незаконно удержанный налог на прибыль. «За недостатки в работе» были освобождены от должностей начальник контрольного департамента комитета и начальник отдела города Ташкента.

Изменения в КоАО и УК

В КоАО вводится статья 241−9 «Незаконный перевод или снятие денежных средств либо их несвоевременный возврат». Она гласит: «Незаконный перевод или снятие денежных средств с банковских счетов субъектов предпринимательства без их согласия либо несвоевременный возврат излишне взысканных денежных средств при отсутствии признаков мелкого хищения влечёт наложение штрафа от 20 до 40 базовых расчётных величин».

Уголовный кодекс дополнен статьёй 192−12 «Незаконный перевод или снятие денежных средств либо их несвоевременный возврат». Согласно ей, незаконный перевод или снятие денежных средств с банковских счетов субъектов предпринимательства без их согласия либо несвоевременный возврат излишне взысканных денежных средств при отсутствии признаков хищения, совершенные после применения административного взыскания за такие же действия, наказываются штрафом от 200 до 300 БРВ или лишением определённого права до 3 лет либо обязательными общественными работами от 300 до 360 часов или исправительными работами до 3 лет либо лишением свободы до 3 лет.

Те же действия, совершённые: а) с причинением крупного ущерба; б) по предварительному сговору группой лиц, — наказываются штрафом от 300 до 500 БРВ или ограничением свободы от 3 до 5 лет либо лишением свободы от 3 до 5 лет с лишением определённого права от 1 до 3 лет.

Те же действия, совершенные: а) с причинением особо крупного ущерба; б) в интересах организованной группы, — наказываются штрафом от 500 до 600 БРВ или лишением свободы от 5 до 7 лет с лишением определённого права от 1 до 3 лет.

В случае возмещения причинённого материального ущерба не применяется наказание в виде ограничения свободы и лишения свободы.