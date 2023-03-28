27 марта в Facebook-группе «Налоговые консультанты Узбекистана» появились сообщения предпринимателей о том, что налоговые органы незаконно списывают с их счетов налог на прибыль.

«Сегодня решили вот что: по результатам прошлого периода, без квартальной отчётности УКРАСТЬ со счёта 22 млн сумов и ещё 8 [млн сумов] посадить на картотеку. Какое счастье, что остальное — валюта и её пока не могут трогать! И где она, поддержка предпринимательства?! Счастья вам, дорогие „партнёры“. При таких партнёрах ни один враг не страшен!» — написала Аделя Ялышева.



В комментариях под публикацией другие пользователи сообщили об аналогичных случаях списания средств со счетов.

Пользователи соцсетей также подвергли критике авансовые платежи за налог на прибыль. Согласно Налоговому кодексу, предприниматели с совокупным доходом свыше 5 млрд сумов должны уплачивать налог на прибыль авансовыми платежами исходя из ожидаемой суммы прибыли или исходя из суммы авансовых платежей за предыдущий квартал.

Во вторник Налоговый комитет заявил, что изучил ситуацию. За недостатки в работе освобождены от занимаемых должностей начальник контрольного департамента комитета Б. Мукимов и начальник отдела города Ташкента О. Лутфиллаев.

Кроме того, понижены в специальных званиях начальник городского налогового управления Ташкента Ю. Насимжанов и его первый заместитель Ж. Мирпулатов. Дополнительно объявлен выговор начальнику департамента обслуживания налогоплательщиков Налогового комитета Х. Базарову.

Комитет поставил задачу полного возврата налогоплательщикам излишне взысканных с них сумм в срок до 13:00 часов 28 марта.

Более того, возложена задача проведения служебной проверки по указанным случаям в налоговых органах Ташкента и направления документов в правоохранительные органы по результатам проверки.

«Налоговый комитет выражает благодарность субъектам предпринимательства, предоставившим своевременную информацию по указанным ситуациям, и просит обращаться в Налоговый комитет или [по Telegram-боту] @dsq_anticorrupciya_bot независимо от необоснованно взысканной суммы налогов по каждому зафиксированному в будущем случаю», — говорится в сообщении.