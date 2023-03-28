Налоговый комитет Узбекистана сообщил о частичном возврате предпринимателям Ташкента налога на прибыль, который был незаконно взыскан бюджет.

Как мы сообщали ранее, после жалоб бизнеса о том, что налоговые органы незаконно списывают с их счетов налог на прибыль, Налоговый комитет Узбекистана уволил ответственных руководителей за ошибки и поручил вернуть бизнесу излишне взысканные авансовые платежи до 13:00.

По данным НК, до 15:00 352 организациям обеспечен возврат 27,1 млрд сумов из 28,5 млрд сумов авансовых платежей по налогу на прибыль, излишне взысканных у 367 предприятий.

Остальные средства в размере 1,4 млрд сумов будут возвращены сегодня, заверили в комитете.