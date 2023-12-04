Сотрудники УВД Ферганской области и СГБ задержали в Фергане Достона Халилова, «имеющего тесные криминальные связи с Бахтиёром Кудратуллаевым («Бахти Ташкентским»), сообщила пресс-служба областного УВД.





По данным ведомства, он был пойман в рамках проводимых мер по пресечению деятельности организованных преступных групп и стабилизации криминогенной ситуации.

Халилова (1992 года рождения), проживающего в Фергане и ранее судимого по статье 109 Уголовного кодекса (умышленное лёгкое телесное повреждение), задержали на пограничном посту «Дустлик» при попытке бежать в соседний Кыргызстан.





УКД ОВД Ферганы возбудило против него уголовного дело по части 3 статьи 277 Уголовного кодекса (хулиганство / наказывается ограничением свободы от 3 до 5 лет и лишением свободы от 3 до 5 лет).

Напомним, масштабные рейды по выявлению и задержанию «уличных банд» и преступных групп проводятся по всему Узбекистану.

Накануне УВД Ферганской области сообщило о задержании 22 членов банд, а также бойца ММА Хумоюна Тухтамуродова (известный по прозвищу «Борз»).

На днях сотрудники ГУВД Ташкента задержали Саидазиза Сайдалиева, известного по прозвищу «Сайидазиз медгородок». По данным ведомства, он и ещё несколько человек заключены под стражу в качестве подозреваемых по делу о вымогательстве. Сообщается, что они за деньги «выбивали» у людей долги.

3 декабря ГУВД сообщило о задержании Бахтиёра Кудратуллаева, известного по прозвищу «Бахти Ташкентский», и ещё двух лиц, подозреваемых в вымогательстве в особо крупном размере.