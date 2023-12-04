Бахтиёр Кудратуллаев, известный по прозвищу «Бахти Ташкентский», сначала был задержан за административные правонарушения, следует из решения Яккасарайского районного суда по уголовным делам 29 ноября, с которым ознакомилась «Газета.uz».

Согласно документу, Бахтиёр Кудратуллаев (1971 года рождения, ранее не привлекался к административной ответственности) 28 ноября примерно в 21:45 во дворе дома на улице Кохинур недалеко от гостиницы Grand Mir «кричал на сотрудников органов внутренних дел, нарушая спокойствие граждан, намеренно нарушил правила поведения в обществе и не выполнил законные требования сотрудников о том, чтобы доставить его в здание ОВД для установления личности».

Кудратуллаев не признал правонарушение и заявил на суде, что его забрали из дома. Он попросил суд справедливо рассмотреть дело.

Судья посчитал, что Кудратуллаев своими действиями совершил правонарушения, предусмотренные статьёй 183 (мелкое хулиганство / влечёт наложение штрафа от 3 до 5 БРВ или административный арест до 15 суток) и частью 1 статьи 194 (невыполнение законных требований сотрудника органов внутренних дел / влечёт наложение штрафа от 1 до 20 БРВ) Кодекса об административной ответственности.

В сумме «Бахти Ташкентский» получил 15 суток ареста.

Спустя пять дней, 3 декабря, ГУВД Ташкента сообщило, что Кудратуллаев и ещё двое лиц привлечены в качестве подозреваемых в рамках уголовного дела о вымогательстве в особо крупном размере. «Эти лица занимались незаконным получением денежных средств путём угрозы и применения силы… Следствие продолжается», — заявили в ведомстве.

Как сообщалось ранее, в Ташкенте правоохранительные органы проводят масштабные рейды по выявлению и задержанию «уличных банд» и преступных групп. Оперативные мероприятия направлены на улучшение криминогенной ситуации в столице, заявили в ГУВД столицы.

На прошлой неделе сотрудники ГУВД Ташкента также задержали Саидазиза Сайдалиева, известного по прозвищу «Саидазиз медгородок». По данным ведомства, он и ещё несколько человек заключены под стражу в качестве подозреваемых по делу о вымогательстве. Сообщается, что они за деньги «выбивали» у людей долги.