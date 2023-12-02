Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев 2 декабря принял делегацию ведущих компаний ОАЭ во главе с министром инвестиций, главным исполнительным директором холдинга «ADQ» Мухаммадом Хассаном аль-Сувайди. Встреча прошла в рамках деловой программы пребывания в Дубае, где днём ранее состоялась конференция ООН по климату (COP28).

В состав делегации также вошли руководители ведущих эмиратских компаний TAQA Джасим Хусейн Табет и Masdar Мухаммад Джамиль аль-Рамахи.

Стороны обсудили вопросы поддержки и продвижения совместных проектов торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества.

По данным пресс-службы глава государства, локомотивом выступает набирающее обороты сотрудничество в энергетическом секторе.

В рамках визита было подписано соглашение о стратегическом партнёрстве с Masdar.

После встречи президент вручил главному исполнительному директору Masdar Мухаммаду Джамилю аль-Рамахи государственную награду Узбекистана — орден «Дустлик» за его личный вклад в развитие узбекско-эмиратских многоплановых отношений.

Напомним, Masdar строит несколько солнечных фотоэлектростанций в Узбекистане. Компания в 2023 году начала строительство трёх фотоэлектростанций в Узбекистане — Nur Jizzakh на 220 МВт в Джизакской области, Nur Samarkand на 220 МВт в Самаркандской области и Nur Sherabad на 457 МВт в Сурхандарьинской области, на эти цели она привлекла кредиты почти на 400 млн долларов.