Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев выступил с национальным заявлением на пленарной сессии Конференции ООН по климату (COP28) 1 декабря, проходящей в Дубае, сообщила пресс-служба главы государства.

«Изменение климата стало одним главных вызовов на пути устойчивого развития. Это особенно остро ощущается в Центральной Азии и сопредельных регионах на фоне Аральской трагедии — одного из самых губительных экологических кризисов нашего времён», — сказал глава Узбекистана.

Он отметил, что рост температуры воздуха в Центральной Азии вдвое превышает средний мировой показатель, количество чрезвычайно жарких дней увеличилось в два раза, а треть массивов ледников растаяла.

«Деградация почв, регулярные пылевые и песчаные бури, дефицит питьевой воды, загрязнение воздуха, сокращение биоразнообразия, резкое снижение урожайности и многое другое негативно сказываются на качестве жизни миллионов жителей региона», — добавил Шавкат Мирзиёев.

Президент подчеркнул, что переход на рельсы «зелёной» экономики и достижение углеродной нейтральности являются «приоритетной стратегической задачей Нового Узбекистана».





В ходе своего выступления глава страны также выдвинул ряд предложений.

В частности, президент выступил за скорейшее согласование Глобального рамочного механизма в области адаптации к изменению климата в рамках Парижского соглашения.

Он высоко оценил принятое на COP28 решение о создании Глобального фонда потерь и ущерба для поддержки развивающихся стран. «Активная поддержка этих механизмов Всемирным банком и международными финансовыми институтами позволит оказывать значительную помощь прежде всего тем странам, которые страдают от изменения климата», — сказал Шавкат Мирзиёев.

Президент также затронул тему глобального перехода на низкоуглеродную экономику. По его словам, этот процесс «должен быть справедливым, прозрачным и инклюзивным» и «обязательно учитывать интересы развивающихся стран».

Он предложил рассматривать эту проблему на постоянной основе, в том числе в рамках саммитов «Большой семёрки» и «Большой двадцатки».

Для превращения Приаралья в Зону инноваций, технологий и новых возможностей, глава Узбекистана пригласил всех к тесному сотрудничеству по созданию в этом регионе Международного экспо-хаба климатических технологий.

Помимо того, президент предложил наладить научный обмен и проводить совместные исследования на платформе Климатического научного форума, создаваемого на базе Green University в Ташкенте, с привлечением учёных и экспертов зарубежных стран.

В повестку дня форума будут включены вопросы предотвращения деградации почв, рационального водопользования, гарантированного обеспечения продовольственной безопасности и другие.





Президент также сообщил, что совместно с ООН в 2024 году в Узбекистане планируется провести конференцию на тему «Климатическая миграция».

Кроме этого, он предложил разработать совместно с Международной организацией труда программу «Зелёная занятость», а также создать Центр моделирования влияния изменения климата на занятость.

Глава страны выразил готовность организовать в Узбекистане Молодёжную конференцию ООН по изменению климата «в целях активного вовлечения молодёжи в эффективное решение климатических проблем».

В конце речи президент заявил о приверженности Узбекистана «всеобщей идее человечества о борьбе с изменением климата» и призвал поддержать проведение в следующем году Самаркандского международного климатического форума, а также принятие специальной резолюции Генассамблеи ООН, которая отражает общие подходы стран Центральной Азии.