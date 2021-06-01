Президент Шавкат Мирзиёев 1 июня прибыл в Сурхандарьинскую область и посетил место строительства солнечной фотоэлектрической станции в Шерабадском районе, сообщила пресс-служба главы государства.

Тендер на строительство станции мощностью 457 МВт выиграла компания Masdar (ОАЭ), предложившая самый низкий тариф. Тендер проводился при технической и финансовой помощи Азиатского банка развития. В рамках проекта Masdar также построит новую подстанцию напряжением 220 кВт и 52-километровую ЛЭП для подключения к подстанции «Сурхон».

Под станцию отобран участок площадью 601 га. Masdar привлечёт 260 млн долларов прямых инвестиций. Годовая производственная мощность станции составит 1,04 миллиарда кВт⋅ч.

Реализация проекта позволит сэкономить 340 миллионов кубометров природного газа в год, электричеством будут обеспечены 300 тысяч домохозяйств.

На строительстве фотоэлектрической станции будут задействованы тысяча человек, при эксплуатации — 120 специалистов. Запуск объекта намечен на август 2023 года.

«Появление возможности закупать электроэнергию по стоимости 1,8 цента за один киловатт-часов — это очень большой успех для экономики нашей республики и важный фактор обеспечения благополучия населения. В целом строительство данной станции, вырабатываемая ею энергия и новая инфраструктура даст мощный импульс комплексному развитию области», — сказал Шавкат Мирзиёев.

Затем президент заложил капсулу в честь строительства фотоэлектрической станции.

На церемонии присутствовали также представители старшего поколения, посредством видеоконференцсвязи участвовали вице-президент Азиатского банка развития Ашок Лаваса и министр энергетики и инфраструктуры ОАЭ Сухейль аль-Мазруи.

Проект является частью программы строительства солнечных фотоэлектрических станций общей мощностью 1 ГВт, реализуемой правительством Узбекистана при поддержке Азиатского банка развития.

Планируется построить солнечные станции мощность 200 мегаватт в Самаркандской и Джизакской области, ветровые электростанции на 100 мегаватт в Берунийском и Караузякском районах Каракалпакстана, а также 3 ветровые электростанции общей мощностью 1500 мегаватт в Бухаре и Навои.

Узбекистан поставил цель довести мощность солнечных электростанций до 500, ветровых электростанций — до 3000, гидроэлектростанций — до 4000 мегаватт к 2030 году.